Вести: Кулеба считает, что Земан пытается нанести ущерб украинско-чешским отношениям

13:27
СК возбудил дело по факту гибели пяти человек от отравления угарным газом на Кубани
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четверых детей и женщины, предположительно, в результате отравления угарным газом в Северском районе Краснодарского края. Соответствующая информация приводится на сайте регионального главка СК России.
13:25
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что его пытаются убить
Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что его пытаются убить. Он пообещал журналисту Владимиру Соловьёву предоставить подробности через месяц.
13:24
Немецкая биатлонистка Херманн выиграла индивидуальную гонку на 15 км на ОИ в Пекине
Немецкая биатлонистка Денизе Херрман стала олимпийской чемпионкой Игр в Пекине на дистанции в 15 км.
13:23
Закарян: против России в командном турнире невозможно бороться
Спортивный агент Ари Закарян считает, что сборная России по фигурному катанию в любом составе победила бы в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.
13:23
Захарова: истерика в западных СМИ свидетельствует о подготовке провокаций на Украине
Истерика в западных СМИ относительно ситуации вокруг Украины свидетельствует о подготовке провокаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
13:18
В Москве обсудили подготовку к ПМЭФ-2022
В Москве прошла встреча председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева и чрезвычайного и полномочного посла Египта в Египте Назиха Эль Наггари.
13:14
В Кремле заявили, что журналисты DW смогут работать в пуле канцлера ФРГ в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что журналисты Deutsche Welle смогут работать в пуле канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе его визита в Москву.
13:14
Песков заявил, что в Кремле следят за реакцией в Чечне на беседу Путина и Кадырова
Администрация президента России отслеживает реакцию на встречи Владимира Путина с главами регионов, это касается и его недавнего разговора с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
13:13
В Белом доме рассказали о темах переговоров Байдена и Шольца 7 февраля
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе переговоров 7 февраля обсудят ситуацию вокруг Украины, а также санкции в отношении России и газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила высокопоставленная представительница Белого дома.
13:11
Группа Тутберидзе поздравила россиян с победой в командном турнире на ОИ-2022 в Пекине
Тренерский штаб Этери Тутберидзе поздравил сборную России по фигурному катанию с победой в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
13:09
Песков: тема увеличения объёма поставок газа в Венгрию ещё обсуждается
Тема увеличения объёма поставок газа Венгрии находится на стадии обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:07
В Кремле не ожидают перелома в отношениях России и Франции после встречи Путина и Макрона
В Кремле не ожидают перелома в отношениях между странами после переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эманнуэля Макрона. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
13:04
В Кремле не исключили возможности обсуждения «Северного потока — 2» Путиным и Макроном
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что на переговорах президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона будет обсуждаться тема «Северного потока — 2», но она вряд ли станет центральной.
13:04
Плющев считает, что IIFH должна была заставить канадских хоккеисток начать матч вовремя
Бывший главный тренер мужской сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о скандале перед матчем женских команд России и Канады (1:6) на Олимпийских играх в Пекине.
13:02
Лукашенко заявил, что Белоруссия была готова к войне на границе с Польшей
Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что Белоруссия была готова к войне на границе с Польшей в связи с возможными действиями НАТО.
12:56
Песков сообщил о подготовке визита в Россию премьера Пакистана в феврале
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита в Россию в феврале премьер-министра Пакистана Имрана Хана.
12:54
В Кремле заявили, что Путин и Макрон на встрече будут обсуждать гарантии безопасности
Темы напряжённости в Европе из-за ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности будут доминировать на встрече президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
12:53
Россия выразила протест Японии из-за попытки радикалов проникнуть в посольство
Посольство России в Токио выразило протест Японии в связи с попыткой японских праворадикалов проникнуть в российское диппредставительство.
12:53
Конькобежка Вюст выиграла золото на дистанции 1500 м
Представительница Нидерландов конькобежка Ирэн Вюст завоевала золото Олимпийских игр в Пекине на дистанции 1500 м.
12:49
В Кремле заявили, что Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции
У президента России Владимира Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции по безопасности ни в каких форматах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
12:49
Тарасова назвала важной золотую олимпийскую медаль России в командном турнире фигуристов
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу олимпийской сборной России в командном турнире на Играх в Пекине.
12:45
Лукашенко подготовил данные о финансировании бизнесменами из России оппозиции в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подготовил для лидера России Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами.
12:45
В ЯНАО дистант для школьников и студентов отменят 14 февраля
В Ямало-Ненецком автономном округе 14 февраля возобновится очный режим обучения. К обычному формату работы вернутся школы, детские сады, колледжи и техникумы.
12:45
По факту подрыва банкомата в Подмосковье возбудили уголовное дело
В Московской области возбудили уголовное дело после подрыва банкомата в Ивантеевке, в результате которого погиб один из мужчин, пытавшихся украсть деньги. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
12:42
Психолог Екушевская рассказала, как родители могут помочь детям на дистанте
Клинический психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рассказала, как родители могут помочь своим детям при обучении на дистанте.
12:40
Глава IIHF высказался об игре масках между сборными Канады и России на ОИ
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объяснил, почему сборные Канады и России (6:1) провели матч в масках на Олимпийских играх в Пекине.
12:37
Морпехи Черноморского флота провели учения по погрузке на десантные корабли
В Севастополе экипажи больших десантных кораблей «Орск» и «Новочеркасск» Черноморского флота (ЧФ) России провели специальные учения по погрузке боевой техники и личного состава соединения морской пехоты.
12:35
Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера
Пользователи из ряда стран, в том числе из России, сообщили о сбое в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
12:32
Завотделением клиники в Петербурге после смерти семи пациентов арестована до 25 марта
Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу сотрудницу Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1 Елену Медведеву, обвиняемую по делу о смерти пациентов.
12:31
Гончаренко считает, что Галлямов расслабился в эпизоде с падением на командном турнире ОИ
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о
падении спортивной пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов во время произвольной программы на командном турнире Олимпийских игр в Пекине.
12:29
Терапевт Родченкова назвала способ избежать «офисных» болезней
Врач-терапевт Галина Родченкова рассказала, какими заболеваниями страдают офисные работники чаще всего и как их избежать.
12:28
Губернатор Подмосковья Воробьёв заявил о нормализации ситуации с COVID-19 в регионе
Ситуация с коронавирусом в Московской области нормализовалась, регион вышел на плато по заболеваемости. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.
12:25
Лукашенко объяснил, почему не поехал на открытие Олимпийских игр в Пекин
Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что не поехал на открытие Олимпийских игр в Пекин в связи с действующими против него санкциями.
12:24
Канадская хоккеистка — об игре в масках против россиянок на ОИ: мы хотели быть в безопасности
Форвард женской сборной Канады по хоккею Ребекка Джонстон высказалась о матче с российской командой (6:1) на Олимпийских играх в Пекине.
12:23
Мишустин: подростки с 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг
Подростки в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
12:23
В Удмуртии 120 человек с COVID-19 госпитализированы за сутки
В Удмуртии 120 человек с коронавирусной инфекцией госпитализировали за минувшие сутки.
12:22
«Ведомости»: в России похороны могут стать госуслугой
В Госдуму в феврале планируется внести на рассмотрение проект нового закона о похоронном деле в России.
12:22
Заммэра Москвы Ликсутов рассказал о планах по обновлению подвижного состава метро
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о планах по обновлению подвижного состава метро.
12:21
В Москве завершили реставрацию памятника героям Плевны
В столице закончили реставрацию памятника-часовни русским гренадерам, ставшим героями Плевны, на площади Ильинские Ворота. Работы продолжались восемь месяцев.
12:19
Авиационный полк ЦВО нанёс бомбовые удары по условному противнику в Курганской области
В Курганской области прошли учения авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО).
12:17
В ХМАО синоптики прогнозируют морозы до -31 °С в начале недели
Согласно данным синоптиков, в Ханты-Мансийском автономном округе в начале недели температура воздуха понизится до -31 °С.
12:14
В IIHF объяснили решение провести матч хоккейный матч ОИ Канада — Россия в масках
Международная федерация хоккея (IIHF) выступила с заявлением по поводу задержки матча между женскими сборными Канады и России (6:1) на Олимпийских играх в Пекине.
12:14
Исследование показало рост числа клиентов российских интернет-аптек
Количество россиян, которые покупали лекарственные средства в интернет-аптеках России, увеличилось на 42% по сравнению с 2020 годом, а количество покупок — на 54%.
12:11
На Урале запустили имитирующую космические условия экспериментальную установку
В Уральском федеральном университете (УрФУ) запустили экспериментальную установку, которая имитирует космические условия. Об этом RT сообщили в университете.
12:09
Бочкарёв: станция БКЛ «Печатники» готова на 47%
Станция Большой кольцевой линии «Печатники», без учёта пересадочного узла, готова на 47%, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
12:07
Инвесторы из Скандинавии вложили в экономику Москвы $1,2 млрд
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что накопленный объём иностранных инвестиций из Скандинавских стран в Москву составил $1,2 млрд.
12:06
Четверо детей и женщина погибли от отравления угарным газом на Кубани
Четверо детей и женщина погибли, предположительно, в результате отравления угарным газом в Северском районе Краснодарского края.
12:03
Во Владивостоке установят мемориальные доски скончавшимся от коронавируса медикам
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что в марте в городе установят мемориальные доски в память о медиках, скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции.
12:00
СК возбудил уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в Иркутской области
Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту гибели двух детей при пожаре в Иркутской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
11:57
В женской сборной России по хоккею обнаружено два новых случая коронавируса
Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико после поражения от Канады на Олимпиаде рассказал о ситуации с коронавирусом в национальной команде.