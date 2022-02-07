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Вести: Кулеба считает, что Земан пытается нанести ущерб украинско-чешским отношениям

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба раскритиковал президента Чехии Милоша Земана за заявление о нецелесообразности отправки военнослужащих НАТО на Украину. Как сообщают «Вести», Кулеба назвал слова Земана попыткой нанести ущерб украинско-чешским отношениям, которая завершится очередной неудачей.
Вести: Кулеба считает, что Земан пытается нанести ущерб украинско-чешским отношениям
AP

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова президента Чехии Милоша Земана о нецелесообразности отправки военнослужащих НАТО на Украину являются попыткой нанести ущерб украинско-чешским отношениям. Как передают «Вести», об этом министр написал в своём Twitter-аккаунте.

«Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. С нетерпением жду на Украине главу МИД Чехии Яна Липавского. Он представляет ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия России против Украины», — отметил Кулеба.

Как напоминает издание, ранее президент Чехии Милош Земан выступил против отправки войск НАТО на Украину. При этом он считает, что непростая ситуация, которая сложилась в Восточной Европе, — это скорее «вербальное противостояние», и надеется, что оно не перейдёт в реальную военную плоскость.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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