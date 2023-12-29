L’Orient-Le Jour: беспокоятся, но к себе не пускают — афганские женщины обвиняют Запад в лицемерии

Запад демонстрирует лицемерие, вслух говоря об обеспокоенности за судьбу афганских женщин при талибах, однако не предоставляя им убежища — так, по сообщениям L’Orient-Le Jour, считают жительницы Афганистана. С ними согласны представители общественных организаций, отмечающие, что попасть в западные страны афганским женщинам практически невозможно.

По мнению афганских женщин, Запад ведёт себя двулично, с одной стороны, беспокоясь о безопасности жительниц Афганистана, а с другой — не предоставляя им убежища в достаточном количестве. Западные страны «говорили, что будут поддерживать» афганских женщин, «но это были всего лишь слова», призналась изданию l’Orient-Le Jour сестра убитой активистки движения за права женщин в стране Рита Сафи. Она рассказала, что после прихода талибов к власти сестра чувствовала себя в опасности и безуспешно пыталась бежать в Германию.

Франция утверждает, что с 2021 года выдала более 15 тыс. виз гражданам Афганистана, но, по мнению генерального директора ассоциации France Terre d'Asylum Дельфин Руйо, эта цифра «вообще не соответствует реальности». Вот уже более года «из Афганистана больше никто не прибывает, а афганские женщины прибывают из Пакистана по капле», отмечает она.

«Афганские женщины брошены на произвол судьбы», «поскольку процедуры получения виз длительны и сложны», — добавляет Черина Джеролон из Amnesty international.

Запад говорит о «демократии и правах человека, но оставляет нас на милость режима, который закрыл для нас все двери, для которого мы не существуем, — считает гражданка Афганистана Навин Хашим, чья сестра Фарах надеется в Пакистане получить визу во Францию. — Для меня это лицемерие».