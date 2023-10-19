JF: украинцев постигла судьба афганцев — когда они стали не нужны, США о них забыли

С украинцами сегодня происходит то же, что недавно пережили афганцы: перестав приносить политическую пользу США, они оказались забыты и отодвинуты в сторону, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom ветеран ВМС США Мэтью Хо. Как отмечает эксперт, в американских пригородах уже не увидишь вывешенных на окнах украинских флагов. Тем не менее отказываться от милитаристской внешней политики страна не собирается, сетует специалист.

Если вникнуть в суть того, что сказал президент Байден, получается ли, что американское правительство фактически… что Запад фактически отказался от поддержки Украины? Все мы знаем, что весеннее наступление, позже переименованное в летнее контрнаступление, оказалось провалом. Все мы знаем, что русские движутся на Запад, но в главных СМИ этого не увидишь, потому что здесь, на Западе, понятным образом, заняты освещением конфликта Израиля и ХАМАС. Но мы всё ещё инвестируем сто миллиардов долларов, при этом полмиллиона человек погибли из-за того, что мы не разрешили провести мирные переговоры. Куда движется или к чему приходит Украина прямо сейчас?

МЭТЬЮ ХО, заместитель директора организации Eisenhower Media Network: Ну, знаете, я тоже могу сделать такой вывод и не думал, что с украинцами так быстро произойдёт то же, что переживают сейчас афганцы. Получается, что, как только вы становитесь неудобны с политической точки зрения, не можете принести пользы с политической точки зрения, вас отодвигают в сторону и забывают. Как вы уже сказали, господин судья, Украина уже почти не упоминается в главных СМИ. Wall Street Journal действительно сегодня опубликовала статью о том, как Россия начинает наступление в районе Купянска, на северо-восточной части фронта. То есть было какое-то упоминание о том, что конфликт всё ещё продолжается.

Но знаете что? Прогуляйтесь по своему району. Вы не увидите сине-жёлтых украинских флагов, как раньше. То есть война против жителей Газы, против палестинцев — это возможность уйти от этого провалившегося конфликта на Украине.

Думаю, что по мере приближения Хеллоуина, Дня Благодарения и Рождества у людей появляется оправдание, чтобы снять украинские флаги и вывесить тыквенный флаг или, знаете, поставить Санта-Клауса или ещё что-то. Это способ уйти от прошлой поддержки, которую вам больше не хочется демонстрировать. Но суммы, вложенные в этот конфликт, и те, которые продолжают вкладываться во все эти войны, — ведь всё это продолжается, вся эта военизированная внешняя политика.

Посмотрите на кризис в палате представителей. У нас нет спикера! Из-за чего всё это? Всё из-за финансирования, из-за выделения 13 миллиардов долларов на украинский конфликт. Но и всё в целом — мы говорим о государственном долге. А мы потратили в этом году 700 миллиардов долларов на выплату процентов по госдолгу. И знаете, что представляет самую большую часть этого госдолга? Прошлые военные расходы и траты на прошлые войны. Мы тратим сотни миллиардов долларов в год на выплаты процентов за войны прошлого, за военные расходы прошлых периодов.

Поэтому всё это оказывает свой эффект. Идёт ли речь об уничтожении людей, к примеру, украинцев, палестинцев, иракцев, или же о политике и экономике. Вы знаете, что долгосрочные инвестиции в США невозможны, потому что мы связаны этими войнами, этим милитаризмом, этими оборонными бюджетами. Это сомнительное дело.

Джо Байден может бить себя кулаком в грудь и изо всех сил пытаться изобразить из себя второе пришествие Франклина Рузвельта или Черчилля, или кем он там хочет быть, но остальным из нас приходится жить с последствиями этих проигранных войн, триллионов долларов, потраченных на военные расходы, которые не принесли ничего, кроме смертей и разрушений для людей за рубежом, огромной боли для ветеранов и их семей в этой стране и, разумеется, экономики, в которой образовалась дыра.

Дата выхода в эфир 17 октября 2023 года.