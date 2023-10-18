Экс-аналитик ЦРУ: конфликт с Россией пошёл для Киева совершенно наперекосяк

Помощь Киеву будет идти на спад, заявил в интервью Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Российские войска тихо перешли в наступление, и украинский конфликт пошёл для Киева совершенно наперекосяк. Вдобавок события на Ближнем Востоке серьёзно отвлекают внимание Запада от Украины, отметил он.

Перед тем как вы отключитесь, давайте перейдём к другой части света. Кто-нибудь ещё помнит о Владимире Зеленском? (Смеётся.)



ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Да (смеётся).



Мир сейчас признаёт, что весеннее, переименованное затем в летнее, наступление завершилось провалом, что русские начинают двигаться на запад…



ЛАРРИ ДЖОНСОН: Верно.



…а украинцы перешли в оборону. Как долго это может продолжаться? И как долго президент Зеленский может продержаться? И сколько помощи он получит, если палата представителей даже не может провести голосование?



ЛАРРИ ДЖОНСОН: Помощь, являющаяся критически важным фактором, будет идти на спад. Когда она прекратится, Украина сможет протянуть, вероятно, не более двух недель. Пока есть слабенький поток, они попытаются так или иначе держаться. Но это не остановит продвижения русских. Как вы знаете, русские перешли в наступление. Они об этом не говорят, они его не рекламируют, они тихо его проводят. Они берут в плен значительное количество украинцев, которые сдаются России и у которых значительные силы оказались в ловушке — в так называемом котле, то есть, по сути, окружены.



Так что этот конфликт пошёл для Украины совершенно наперекосяк. Мы говорили об этом в течение месяцев. Это неизбежное направление, по которому она шла. Но теперь Израиль серьёзно отвлекает на себя внимание. Именно на нём все…



Просто посмотрите на то, что произошло. Соединённые Штаты взяли 101-ю воздушно-десантную дивизию, которая была развёрнута в Румынии, и перебросили её, если не ошибаюсь, в Иорданию. И посмотрите на все эти F-16 и прочие самолёты, которые США разместили на своих базах в регионе, совершая тем самым очень быстрые и решительные шаги. Соединённые Штаты никогда ничего подобного не делали в случае с Украиной.



Дата публикации 16 октября 2023 года.