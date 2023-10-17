American Conservative: пора Байдену объяснить американскому народу, что США делают на Украине

По всей видимости, США просто не могут насытиться «бесконечными войнами» и снова ввязались в очередной военный конфликт. Давние провалы Соединённых Штатов в Корее и Вьетнаме можно дополнить более современными примерами в Ираке и Афганистане. Причём каждое из вооружённых противостояний начиналось без какой-либо реальной практической цели, напоминает обозреватель The American Conservative Питер Ван Бюрен.

С таким послужным списком можно подумать, что Америка возьмёт передышку на несколько лет от «вечной войны», чтобы прийти в себя и решить свои внутренние проблемы. Не лишним могли бы быть попытки разобраться с экономикой, чьё текущее состояние устраивает исключительно демократов. Всего через полгода после того, как США смыли последнюю афганскую пыль со своих сапог, они увязли на Украине.

В украинском кризисе у США нет чёткой и реалистичной цели, зато есть приверженность бессрочному предоставлению американских ресурсов сомнительному лидеру с потенциальной возможностью втянуть американские вооружённые силы непосредственно в боевые действия. К тому же неясно, как Украина вписывается в национальные интересы Соединённых Штатов и сколько ещё времени и средств потребуется для достижения целей Вашингтона. Кроме того, непонятно, какой вклад собирается внести Европа в бушующий на её заднем дворе военный конфликт, сетует автор статьи.

Настало время президенту Джо Байдену объяснить кое-что американскому народу, и начать следовало бы с того, на какой финал он рассчитывает на Украине, ведь если это — победа демократии, то дела плохи. За последние два года Зеленский успел мобилизовать на военную службу сограждан, лишил молодых мужчин свободы передвижения, покончил с оппозиционными партиями, отменил все будущие выборы на неопределённый срок, объединил все СМИ в стране в единое государственное вещание, жёстко расправился с инакомыслящими и взял на себя практически единоличное правление Украиной и, конечно же, ходом военных действий.

К тому же не стоит забывать о поступавших ранее сведениях о том, что части ВСУ являются настоящими нацистами. Похоже, что ситуация с установлением демократии на Украине только ухудшилась с тех пор, как США вмешались в вооружённый конфликт с Россией, поскольку военное навязывание «демократических ценностей» исторически терпело неудачу.

Возможная цель США вряд ли могла заключаться в том, чтобы вытеснить ВС России с земель, которые Киев считает своей территорией. ВСУ не способны даже просто вернуть себе земли, которые вошли в состав России после февраля 2022 года*, хотя в этом и была суть «великого» весеннего контрнаступления 2023 года.

Байдену пора быть откровенным с уставшим от пропаганды американским народом, когда он говорит о том, как действительно обстоят дела на поле боя. В ходе своего наступления ВСУ использовали большую часть обычных вооружений сухопутных войск из американского арсенала и смогли отвоевать лишь 143 кв. мили. В то же время оборонявшиеся российские войска взяли под контроль территорию площадью 331 кв. миля. Очевидно, что украинское контрнаступление провалилось и уверения о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», больше не работают.

Далее обозреватель издания задаётся вопросом, почему Вашингтон не предпринял никаких дипломатических усилий для переговоров с Россией. По словам Ван Бюрена, госсекретарь Энтони Блинкен умеет лишь развязывать драки, но не останавливать их, чем он вообще-то должен заниматься в соответствии с занимаемой должностью. В какой-то момент американцы всё равно узнают о роли правительства, которое довело ситуацию до вооружённого противостояния. Помимо этого, американской общественности необходимо будет объяснить, зачем россиянам нужно было взрывать собственный трубопровод, который был для них важным источником дохода.

США выделили Украине $113 млрд, оплачивая всё — от танков до зарплат водителей скорой помощи. Тем не менее неясно, как ведётся учёт этих денег, поскольку ведомства, которые должны контролировать финансовые потоки на Украину, сами скрывали растраты, мошенничество, бесхозяйственность и намеренно вводили в заблуждение американскую общественность относительно расходов на Афганистан и Ирак.

Известно, что на Украине находится американский спецназ наряду с американскими офицерами в командовании и управлении военными операциями ВСУ. Представляется непонятным, есть ли у Байдена какие-либо красные линии в плане отправки на места американских самолётов или очередных «военных советников». В какой-то момент конгрессу необходимо будет официально высказать своё мнение на этот счёт, но в таком случае следует называть развёртывание войск не «натовским», а «американским». Борьба между Россией и НАТО — это борьба между Россией и США, поясняет Ван Бюрен.

Сенатор Майк Ли от Юты и член палаты представителей Уоррен Дэвидсон от Огайо активно выступали за то, чтобы заставить Белый дом оправдать непомерное финансирование по указке украинцев. Они внесли в сенат и палату представителей сопутствующие законопроекты под названием «Закон об определении миссии», чтобы заставить Байдена высказаться. Настало время Джо Байдену прекратить болтовню и поговорить с американским народом об Украине, завершает The American Conservative.