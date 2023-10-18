Kim Iversen Оригинал

Kim Iversen: США повторят судьбу Римской империи, транжиря деньги на зарубежные конфликты

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американские власти уверяют, что смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль. Но тратя огромные суммы на зарубежные войны и совершенно игнорируя внутренние проблемы, руководство Соединённых Штатов совершает ошибку Древнего Рима и обрекает страну на распад, заявила ведущая YouTube-канала Kim Iversen Ким Иверсен.

Вот что сказала Джанет Йеллен о том, смогут ли США позволить себе две войны.

УИЛЛ ФРОСТ, ведущий Sky News: Может ли Америка, может ли Запад позволить себе сейчас ещё одну войну?
 
ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН, министр финансов США: Я думаю, что ответ: несомненно. Америка, безусловно, может позволить себе поддержать Израиль и его военные нужды. И мы также можем и должны поддержать Украину в её борьбе с Россией.
 
Ладно, она говорит, что мы сможем. Это, кстати, та самая женщина, которая говорила, что инфляция (в США. — ИноТВ) была кратковременной. А потом она взяла свои слова обратно и сказала: «Ладно, ладно, она не была кратковременной». В итоге мы застряли в этой инфляции.
 
Мы должны отнестись к её мнению с некоторой долей скепсиса, потому что самым радикальным явлением, которое произошло с нами в нашей стране в экономическом отношении за последнее время, стала инфляция. Инфляция затронула каждого жителя. И Джанет Йеллен думала: «Да она кратковременная!», что оказалось совершенно не так.
 
И вот она говорит, что мы можем позволить себе эти две войны. Во что это мы впутываемся с таким энтузиазмом? Сколько триллионов долларов составляет государственный долг? У нас больше долгов, чем когда-либо. Я имею в виду, что сейчас у нашей страны долгов по уши, вернее, даже ещё выше.
 
И повторюсь, существует куча вещей, которыми нам следует заняться на нашей собственной земле: защита границ, забота об американцах. И тем не менее ими не занимаются. Вместо этого мы просто отправляем кучу денег Украине и Израилю.
 
Но, по её словам, мы можем себе это позволить. Итак, можете ли вы действительно себе это позволить? Я имею в виду, подумайте о том, от чего вы готовы отказаться прямо сейчас? У нас заоблачные цены на бензин. Цены на еду зашкаливают. Счета за коммуналку даже не обсуждаются.
 
Я имею в виду, что всё выросло. Инфляция безумная. Взносы на медицинское страхование растут. Инфляция проникла во все аспекты нашей жизни. Итак, вы сидите за кухонным столом и думаете, с какой частью вашего бюджета вы готовы расстаться: «Знаете что, Джанет Йеллен, я могу меньше есть, чтобы мы могли поддержать войны на Украине, в Израиле». Или «Знаете что, Джанет Йеллен, я могу переплачивать ещё пару долларов за галлон бензина, чтобы мы могли поддержать эти войны в местах, где подавляющее большинство американцев никогда даже не бывали, и не смогли бы даже найти их на карте, если уж на то пошло».
 
А вот Джо Байден, которому задали аналогичный вопрос. Мы не можем проиграть вам этот отрывок, потому что это программа 60 Minutes, и их материалы защищаются авторским правом. Но суть в том, что (ведущий 60 Minutes. — ИноТВ) Скотт Пелли поинтересовался, не многовато ли для Соединённых Штатов вести одновременно войны в Израиле и на Украине. И Байден ответил: «Конечно, нет! Мы — Соединённые Штаты Америки! Разумеется, мы справимся!»
 
Он сказал: «Конечно, справимся». Таков был его ответ на этот вопрос. Он сказал кое-что ещё, о чём мы поговорим чуть позже, о гуманитарном кризисе, происходящем в Газе, и о том, что, по его мнению, Израилю следует делать или не делать. Но когда дело доходит до реальных войн, он в 60 Minutes говорит: «Мы — Америка, поэтому очевидно, что мы можем справиться со всеми войнами в мире».
 
Мы — Римская империя. Что привело к её падению? Все её щупальца были повсюду — куда только могли дотянуться, и в конечном итоге она не заботилась о своём народе. По этой же причине во время холодной войны распался СССР.
 
Одна из причин заключалась в том, что мы вели холодную войну и участвовали в гонке вооружений. А когда вы тратите все деньги на милитаризацию, ведение бесконечных прямых и опосредованных войн по всему миру, вы в конечном итоге выжимаете своё население досуха, лишая необходимого.
 
И, очевидно, наши американские лидеры одержимы желанием поступить с нами точно так же. Они хотят повторить Римскую империю. Они хотят повторить развал СССР. Они обожают втягивать нас в войну, оставляя без гроша. Военно-промышленный комплекс держит наш политический класс в ежовых рукавицах. И они настаивают, чтобы мы отдали им все деньги, все наши сбережения. Мы отдаём им всё, что у нас есть, чтобы вести войну в местах, которые многие из нас даже никогда не видели.
 
Дата публикации 17 октября 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Kim Iversen США Северная Америка
теги
Ближний Восток вооруженный конфликт Джо Байден Израиль инфляция промышленность Россия Советский Союз США Украина экономический кризис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров