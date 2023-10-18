Kim Iversen: США повторят судьбу Римской империи, транжиря деньги на зарубежные конфликты

Американские власти уверяют, что смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль. Но тратя огромные суммы на зарубежные войны и совершенно игнорируя внутренние проблемы, руководство Соединённых Штатов совершает ошибку Древнего Рима и обрекает страну на распад, заявила ведущая YouTube-канала Kim Iversen Ким Иверсен.

Вот что сказала Джанет Йеллен о том, смогут ли США позволить себе две войны.

УИЛЛ ФРОСТ, ведущий Sky News: Может ли Америка, может ли Запад позволить себе сейчас ещё одну войну?

ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН, министр финансов США: Я думаю, что ответ: несомненно. Америка, безусловно, может позволить себе поддержать Израиль и его военные нужды. И мы также можем и должны поддержать Украину в её борьбе с Россией.

Ладно, она говорит, что мы сможем. Это, кстати, та самая женщина, которая говорила, что инфляция (в США. — ИноТВ) была кратковременной. А потом она взяла свои слова обратно и сказала: «Ладно, ладно, она не была кратковременной». В итоге мы застряли в этой инфляции.

Мы должны отнестись к её мнению с некоторой долей скепсиса, потому что самым радикальным явлением, которое произошло с нами в нашей стране в экономическом отношении за последнее время, стала инфляция. Инфляция затронула каждого жителя. И Джанет Йеллен думала: «Да она кратковременная!», что оказалось совершенно не так.

И вот она говорит, что мы можем позволить себе эти две войны. Во что это мы впутываемся с таким энтузиазмом? Сколько триллионов долларов составляет государственный долг? У нас больше долгов, чем когда-либо. Я имею в виду, что сейчас у нашей страны долгов по уши, вернее, даже ещё выше.

И повторюсь, существует куча вещей, которыми нам следует заняться на нашей собственной земле: защита границ, забота об американцах. И тем не менее ими не занимаются. Вместо этого мы просто отправляем кучу денег Украине и Израилю.

Но, по её словам, мы можем себе это позволить. Итак, можете ли вы действительно себе это позволить? Я имею в виду, подумайте о том, от чего вы готовы отказаться прямо сейчас? У нас заоблачные цены на бензин. Цены на еду зашкаливают. Счета за коммуналку даже не обсуждаются.

Я имею в виду, что всё выросло. Инфляция безумная. Взносы на медицинское страхование растут. Инфляция проникла во все аспекты нашей жизни. Итак, вы сидите за кухонным столом и думаете, с какой частью вашего бюджета вы готовы расстаться: «Знаете что, Джанет Йеллен, я могу меньше есть, чтобы мы могли поддержать войны на Украине, в Израиле». Или «Знаете что, Джанет Йеллен, я могу переплачивать ещё пару долларов за галлон бензина, чтобы мы могли поддержать эти войны в местах, где подавляющее большинство американцев никогда даже не бывали, и не смогли бы даже найти их на карте, если уж на то пошло».

А вот Джо Байден, которому задали аналогичный вопрос. Мы не можем проиграть вам этот отрывок, потому что это программа 60 Minutes, и их материалы защищаются авторским правом. Но суть в том, что (ведущий 60 Minutes. — ИноТВ) Скотт Пелли поинтересовался, не многовато ли для Соединённых Штатов вести одновременно войны в Израиле и на Украине. И Байден ответил: «Конечно, нет! Мы — Соединённые Штаты Америки! Разумеется, мы справимся!»

Он сказал: «Конечно, справимся». Таков был его ответ на этот вопрос. Он сказал кое-что ещё, о чём мы поговорим чуть позже, о гуманитарном кризисе, происходящем в Газе, и о том, что, по его мнению, Израилю следует делать или не делать. Но когда дело доходит до реальных войн, он в 60 Minutes говорит: «Мы — Америка, поэтому очевидно, что мы можем справиться со всеми войнами в мире».

Мы — Римская империя. Что привело к её падению? Все её щупальца были повсюду — куда только могли дотянуться, и в конечном итоге она не заботилась о своём народе. По этой же причине во время холодной войны распался СССР.

Одна из причин заключалась в том, что мы вели холодную войну и участвовали в гонке вооружений. А когда вы тратите все деньги на милитаризацию, ведение бесконечных прямых и опосредованных войн по всему миру, вы в конечном итоге выжимаете своё население досуха, лишая необходимого.

И, очевидно, наши американские лидеры одержимы желанием поступить с нами точно так же. Они хотят повторить Римскую империю. Они хотят повторить развал СССР. Они обожают втягивать нас в войну, оставляя без гроша. Военно-промышленный комплекс держит наш политический класс в ежовых рукавицах. И они настаивают, чтобы мы отдали им все деньги, все наши сбережения. Мы отдаём им всё, что у нас есть, чтобы вести войну в местах, которые многие из нас даже никогда не видели.

Дата публикации 17 октября 2023 года.