Сенатор: США рассматривают возможность ограничить число беженцев в обмен на разблокирование помощи Украине

Власти США рассматривают возможность ограничения числа беженцев, в том числе из Афганистана и с Украины, в рамках предстоящей сделки республиканских сенаторов с администрацией президента Джо Байдена по ужесточению миграционного законодательства в обмен на помощь Киеву, подтвердил сенатор-демократ Джо Манчин в эфире CNN. Манчин отметил, что поддерживает инициативу по ужесточению условий предоставления убежища в стране.

Переговорщики в сенате рассматривают возможность ужесточения требований к лицам, которые приезжают в страну и хотят получить убежище, ограничения по так называемым гуманитарным основаниям, по которым в США могут приезжать такие люди, как афганцы и украинцы…



ДЖО МАНЧИН, сенатор от Демократической партии: Верно.



… а также новый способ ускоренной депортации мигрантов. Все ли эти положения обсуждаются, и поддерживаете ли вы все три?



ДЖО МАНЧИН: Я поддерживаю всё, что вы упомянули. Но я лишь один человек.



С учётом сказанного они найдут баланс. Потому что всё, что вы сказали, очень важно. Необходимо, насколько это возможно, повысить порог в отношении определения убежища. Нельзя просто прийти и сказать: «Кто-то угрожает мне. Я вынужден приехать в вашу страну». Нужно предъявить доказательства того, что такого рода угрозы для вас и вашей семьи создают невыносимые для проживания условия, что вы не можете в этих условиях жить. Это изменит положение вещей.



Джейк, даже сейчас при более низкой планке, когда выносятся решения по запросам о предоставлении убежища — скажем, выносятся решения по запросам ста человек, — менее 15 подпадают под более мягкое определение, которое допускает просто слова «кто-то мне угрожает».



Представьте, что мы поднимем эту планку до более заслуживающего доверия высокого уровня. Тогда это станет сложнее, и система будет работать как должно, как работала раньше. Это то, над чем мы трудимся.



И, по сути, тысячи и тысячи людей рассеяны по всей стране. Это даст нам время, чтобы убедиться, что мы сможем быстрее вынести решение по их запросам и что мы можем быть более строгими по отношению к людям, которые приехали по неправильным причинам или просто из-за наших мягких требований.



Но мы должны остановить приток людей и устранить то, что поощряет людей со всего мира приезжать в эту страну. Это очень и очень опасно. И я думаю, вы видели, из каких стран и в каком количестве они приезжают. Я видел. И я очень обеспокоен. Это нужно немедленно прекратить.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 18 декабря 2023 года.