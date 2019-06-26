Washington Examiner: американская разведка следит за попытками России, Китая и Ирана вмешаться в очередные президентские выборы

Американские разведслужбы и правоохранительные органы тщательно отслеживают попытки России, Китая и Ирана повлиять на исход президентских выборов 2020 года, пишет The Washigton Еxaminer со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки. Как утверждает источник издания, «противники США» активно пытаются влиять на американское общественное мнение, что может отразиться на результатах предстоящего голосования.

Высокопоставленные лица в кругах американских разведывательных служб и правоохранительных органов заявляют, что отслеживают попытки России, Китая и Ирана оказать влияние на избирателей в преддверии президентских выборов 2020 года в США, пишет The Washington Examiner. При этом источники издания не думают, что хакеры могли повредить выборную инфраструктуру — по крайней мере пока.

Как отмечает журнал, от государственных служб требуют не допустить «повторения 2016 года», учитывая, что скандал, связанный с попытками России «поколебать результаты выборов», не утихает до сих пор. В этой связи эксперты предупреждают о необходимости ревизии электоральной инфраструктуры во избежание иностранного вмешательства, а от социальных сетей настоятельно требуют гарантировать невозможность использовать их платформы для распространения дезинформации.

Притом что источники издания в кругах разведки не считают, что «поразительная победа» президента Трампа на прошлых выборах не была обусловлена попытками вмешательства извне, на этот раз они следят за действиями, которые могут отразиться на результате голосования.

«Мы действительно полагаем, что выборы 2020 года являются потенциальной мишенью для государственных и негосударственных киберигроков, и продолжаем наблюдать за тем, как неизвестные игроки периодически пытаются осуществлять подозрительные и вредоносные действия против имеющей доступ в интернет инфраструктуры», — заявил в ходе телефонного брифинга с журналистами высокопоставленный сотрудник разведки. При этом, по его словам, на сегодняшний день нет признаков того, что противники США повредили какие-либо элементы электоральной инфраструктуры, к примеру, автоматические урны для голосования или систему подсчёта голосов.

Как пояснил источник издания, в настоящий момент спецслужбы США отслеживают попытки нескольких стран оказать влияние на «американскую политическую среду», что может отразиться на результатах голосования в 2020 году. Так, Россия, по его утверждению, намеревалась «использовать социальные сети и англоязычные новостные сервисы, чтобы посеять раздор», Китай финансировал средства массовой информации для продвижения собственных интересов и политических предпочтений в вопросах, связанных с торговлей, а Иран наращивал присутствие в соцсетях для влияния на общественное мнение по вопросу заключённой в 2015 году ядерной сделки, одновременно преуменьшая эффект от экономических санкций.

По словам собеседника журнала, государственные службы сотрудничают со всеми 50 штатами и избирательными штабами кандидатов для защиты инфраструктуры и электронных данных кандидатов.