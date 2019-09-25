Fox News: лишь бы насолить Трампу — СМИ приносят в жертву интересы простых американцев

Американские СМИ буквально «сошли с ума», устроив истерику вокруг звонка Дональда Трампа на Украину, митинга по борьбе против глобального потепления и подправленной американским лидером погодной карты, передаёт Fox News. Вместе с тем, как отмечает канал, внимания более насущным вопросам вроде зарплат, уровня занятости и благосостояния — сильных черт нынешнего президента США — они стараются уделять как можно меньше.
Все СМИ синхронно сошли с ума. Меня не было неделю, и если посмотреть на новости с некоторого отдаления, то это поразительно, насколько незначительное отношение разные заголовки имеют к нашей повседневной рутине. Очевидно, что СМИ не собираются освещать вопросы, которые оказывают реальное влияние на наш образ жизни. Для меня такие вещи, как работа, доход, жильё и уровень жизни, поистине важны. Однако СМИ так не считают.
В начале моего отпуска на первых полосах писали о «маркергейте» — это когда президент изменил карту прогноза погоды. Такой заголовок просто смешон. Однако на протяжении нескольких дней это была одна из основных новостей. Затем появились сообщения о нападении на саудовский нефтяной комплекс. Вы думали, что небо рухнет на землю? Цены на нефть подскочат? Трамп втянет Америку в войну? Волна высоколобых анализов в новостной обёртке затопила информационное пространство.
Затем был пятничный митинг борцов с климатическими проблемами, который стал предлогом для старшеклассников пропустить уроки. Никто не вспомнил о том, что Америка лидирует в плане сокращения объёмов выбросов углерода. Нет, о таком говорить нельзя.
Теперь же СМИ вернулись к теме импичмента из-за сообщений одного разоблачителя и звонка президента на Украину. Но это может ударить бумерангом: что вообще Хантер Байден забыл на Украине? Ох, ну и неделька. Можно подумать, что Америке конец, крышка; что она погрязла в коррупции, движется к рецессии или к чему похуже — во главе с человеком, неспособным занимать пост президента.
Но практически ничего не говорят об экономике; её оставили за скобками. А это потому, что количество рабочих мест, уровень зарплат, экономического роста и процветания — это козыри президента. Позитивные же новости о президенте запрещены — verboten. Женщины и меньшинства достигают больших успехов на рынке труда — для Америки это большой прорыв. Но об этом едва ли кто-то обмолвится хоть словом. Очевидно, что «маркергейт» куда важнее.
А что у нас сегодня? Все биржевые рынки не дотянули лишь несколько пунктов до своего исторического максимума. Хвала небесам, что инвесторы игнорируют то неуважение, которое СМИ демонстрируют по отношению к президенту. Просто идите и проверьте свой накопительный пенсионный счёт.
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин назвал «не очень весёлой» перспективу для Украины остаться в истории США как страна, с которой началась процедура импичмента американского президента Дональда Трампа.
Спецпредставитель президента России, первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров в беседе с газетой «Известия» рассказал об экспедициях РГО к месту аварии на японской атомной станции «Фукусима-1».
Бывший депутат Верховной рады и внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, известный как инициатор создания сайта «Миротворец», стал заместителем главы МВД. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделился воспоминаниями о «русской пятёрке» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Бывшая легкоатлетка, а ныне комментатор Ольга Богословская прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Французский ретейлер Auchan в пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России. Годовая выручка российских магазинов «Ашан» и «Атак» составила 327,7 млрд рублей — это 9% от мировой выручки группы.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление. Он заявил, что единственный человек, который может на него давить, — это его шестилетний ребёнок.
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что организация испытывает финансовые трудности в связи с приостановленным членством в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин во время своего выступления на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) заявил, что длительное отстранение его организации негативно сказалось на развитии данного вида спорта в стране.
Мосгорсуд 30 сентября проверит законность приговора Ивану Подкопаеву, который был осуждён на три года колонии по обвинению в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов на несанкционированной акции 27 июля в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.
Госдума изучает возможность запрета проведения американской лотереи на получение грин-карт в России. Этот шаг может стать ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею ООН, пишут «Известия» со ссылкой на международный комитет нижней палаты парламента.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина о том, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.