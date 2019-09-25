Fox News: лишь бы насолить Трампу — СМИ приносят в жертву интересы простых американцев

Американские СМИ буквально «сошли с ума», устроив истерику вокруг звонка Дональда Трампа на Украину, митинга по борьбе против глобального потепления и подправленной американским лидером погодной карты, передаёт Fox News. Вместе с тем, как отмечает канал, внимания более насущным вопросам вроде зарплат, уровня занятости и благосостояния — сильных черт нынешнего президента США — они стараются уделять как можно меньше.

Все СМИ синхронно сошли с ума. Меня не было неделю, и если посмотреть на новости с некоторого отдаления, то это поразительно, насколько незначительное отношение разные заголовки имеют к нашей повседневной рутине. Очевидно, что СМИ не собираются освещать вопросы, которые оказывают реальное влияние на наш образ жизни. Для меня такие вещи, как работа, доход, жильё и уровень жизни, поистине важны. Однако СМИ так не считают.

В начале моего отпуска на первых полосах писали о «маркергейте» — это когда президент изменил карту прогноза погоды. Такой заголовок просто смешон. Однако на протяжении нескольких дней это была одна из основных новостей. Затем появились сообщения о нападении на саудовский нефтяной комплекс. Вы думали, что небо рухнет на землю? Цены на нефть подскочат? Трамп втянет Америку в войну? Волна высоколобых анализов в новостной обёртке затопила информационное пространство.

Затем был пятничный митинг борцов с климатическими проблемами, который стал предлогом для старшеклассников пропустить уроки. Никто не вспомнил о том, что Америка лидирует в плане сокращения объёмов выбросов углерода. Нет, о таком говорить нельзя.

Теперь же СМИ вернулись к теме импичмента из-за сообщений одного разоблачителя и звонка президента на Украину. Но это может ударить бумерангом: что вообще Хантер Байден забыл на Украине? Ох, ну и неделька. Можно подумать, что Америке конец, крышка; что она погрязла в коррупции, движется к рецессии или к чему похуже — во главе с человеком, неспособным занимать пост президента.

Но практически ничего не говорят об экономике; её оставили за скобками. А это потому, что количество рабочих мест, уровень зарплат, экономического роста и процветания — это козыри президента. Позитивные же новости о президенте запрещены — verboten. Женщины и меньшинства достигают больших успехов на рынке труда — для Америки это большой прорыв. Но об этом едва ли кто-то обмолвится хоть словом. Очевидно, что «маркергейт» куда важнее.

А что у нас сегодня? Все биржевые рынки не дотянули лишь несколько пунктов до своего исторического максимума. Хвала небесам, что инвесторы игнорируют то неуважение, которое СМИ демонстрируют по отношению к президенту. Просто идите и проверьте свой накопительный пенсионный счёт.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2019 года.