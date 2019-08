Fox News: в США решили не показывать фильм об охоте на сторонников Трампа

Студия Universal Pictures сняла фильм, в котором сторонников Трампа отстреливают ради забавы, однако впоследствии премьера киноленты была отменена, сообщает Fox News. Как отмечает телеведущий Шон Хэннити, СМИ и Голливуд совершенно обезумели от презрения к простым американцам, придерживающимся консервативных взглядов.

СМИ, ставшие теперь настоящей агрессивной толпой, совершенно слетевшей с катушек, становятся всё хуже и хуже. Голливуда это тоже касается. Взгляните на это! У Universal Pictures был запланирован выход нового фильма об охоте ради забавы… да, на неисправимых, достойных сожаления* — то есть на нас, вонючих избирателей Трампа, посетителей Walmart, цепляющихся за своего Бога, оружие, религию и Библию. Теперь показ фильма отменён.



Тем временем только на прошлой неделе психи на телеканале, продвигающем теории заговора, MSDNC**… На этот раз отличилась Николь Уоллес, заявившая, что президент призвал к уничтожению латиноамериканцев. Ладно, не стоит ждать от этих людей настоящих извинений: увлечённые теориями заговора, они делают так каждую секунду, каждую минуту, каждый час. И лучшая из них — «уфолог» Рэйчел Мэддоу. Извинений не будет, они просто придумают новую теорию заговора.



С нами сегодня Джо Конча из The Hill, он прокомментирует происходящее. Знаете, я не жду, что они когда-нибудь признают свою неправоту, я не жду, что они возьмут на себя ответственность и изменятся. Они такие, какие есть. Думаю, сейчас они в каком-то смысле разоблачены. И президент молодец, он словно вытатуировал на их бренде: «Фейковые новости»! Не думаю, что они когда-нибудь от этого отмоются!



ДЖО КОНЧА, репортёр The Hill: Конечно, Шон! Зачем им извиняться, если их никогда не призовут к ответу? Зачем Мике Бжезинской извиняться за свои слова о том, что президент на самом деле желает массовых убийств с применением огнестрельного оружия в этой стране? Зачем Джо Скарборо извиняться за вброс теории заговора — о том, что русские каким-то образом причастны к убийству Джеффри Эпштейна? Зачем телеканалу MSNBC извиняться за то, что у них в эфире бывший помощник директора ФБР заявил, что президент поднимет (приспущенные в знак траура. — ИноТВ) флаги восьмого числа восьмого месяца, потому что это тайный сигнал неонацистам?



Итак, если отвечать всё равно не придётся, конечно, ничего и не будет. Послушайте, что касается фильма «Охота»… Попробуйте изобразить такой мир, Шон, в котором сторонников (сенатора-демократа, кандидата в президенты США. — ИноТВ) Элизабет Уоррен или (конгрессмена-демократа. — ИноТВ) Александрии Окасио-Кортес загоняют и расстреливают сторонники Трампа. А теперь попробуйте представить себе реакцию СМИ. Магазин вил и факелов распродал бы все вилы и факелы и получил бы заказы на несколько месяцев вперёд. А СМИ вели бы себя так, будто наступил конец света. То есть круглые сутки семь дней в неделю все говорили бы и писали только об этом. А потом наверняка увязали бы это со следующим массовым убийством: вот, мол, чем оно спровоцировано.



Да, я думаю, стоит отдать должное президенту. Вот что он сказал, цитирую: «Фильм «Охота», который вот-вот выйдет на экраны, создан для того, чтобы провоцировать и сеять хаос. Они создают своё собственное насилие, а потом пытаются обвинить других». Совершенно верно! Вот почему этот фильм отменили спустя день или два. Ответная реакция была слишком сильной, Шон!



Знаете, при всей критике Дональда Трампа… Корень всего этого — более глубокое чувство гнева. Действительно, есть такое мировоззрение, согласно которому, мы — вонючие избиратели из Walmart, неисправимые и достойные сожаления, которые цепляются… Я виноват: я пытаюсь цепляться за Бога, пытаюсь стать лучше. Да, я верю во Вторую поправку. Библия… Да, я верю в Библию и считаю, что религия — это хорошо для общества. Так уж вышло, что я христианин. Эта страна построена на иудейско-христианских принципах. Не знаю… По-моему, они оскорбляют американский народ, и это выйдет им боком. А вы как думаете?



ДЖО КОНЧА: Так и есть, потому что, если вспомнить поворотный момент в 2016 году, Шон, когда Хиллари Клинтон назвала сторонников Трампа «корзиной достойных сожаления», это изменило весь расклад…



Совершенно верно!



ДЖО КОНЧА: …и это дало президенту импульс, позволивший в конечном итоге победить на тех выборах.



Ясно. Спасибо, Джо.



Дата выхода в эфир 12 августа 2019 года.



* «Достойные сожаления» — так пренебрежительно назвала сторонников Трампа Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании 2016 года. Сами сторонники Трампа сегодня нередко иронично называют себя именно так (прим. ИноТВ).



** Ведущий Fox News намекает на связи канала MSNBC c национальным комитетом Демократической партии (DNC), иронично называя канал MSDNC (прим. ИноТВ).