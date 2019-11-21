Свидетель по импичменту Трампа: «Россия — слабеющая держава, но всё ещё опасная»

«Соединённые Штаты помогают Украине и её народу, чтобы они могли воевать с Россией там — и нам не пришлось воевать с Россией здесь», — заявил в ходе слушаний по импичменту бывший член Совета национальной безопасности США Тим Моррисон. По его словам, целью американских политиков должна быть помощь Киеву, а процедура импичмента отвлекает внимание от российской угрозы.

ТИМ МОРРИСОН, бывший член Совета национальной безопасности США: Председатель Шифф, заместитель председателя Нунес, члены комитета, сегодня я перед вами, в соответствии с повесткой, чтобы ответить на ваши вопросы о моей работе на посту старшего директора по делам Европы в Белом доме и Совете национальной безопасности — в том, что касается Украины и помощи сектора безопасности США этой стране. Я предоставлю вам самую полную и точную информацию, какую только смогу предоставить, не нарушая своих обязательств по защите секретной и закрытой информации.



Заслуживает ли импичмента поведение, ставшее предметом этого расследования, — это вопрос к палате представителей конгресса США. Я здесь сегодня только для того, чтобы предоставить фактическую информацию, исходя из своих знаний и воспоминаний о событиях.



Не буду тратить время на подробное воспроизведение того, что я высказал 31 октября 2019 года в своём вступительном слове, давая показания в ходе предварительного расследования. Недавно эти показания были обнародованы. Однако я хочу привлечь внимание к следующим ключевым моментам.



Во-первых, как я уже говорил, я не знаю, кто разоблачитель, и не намерен строить догадки о том, кто это может быть.



Во-вторых, я питаю большое уважение к своим бывшим коллегам по Совету национальной безопасности и остальным сотрудникам различных ведомств. Я здесь сегодня не для того, чтобы ставить под сомнение их характер или честность. Мои воспоминания и суждения — мои собственные. Воспоминания некоторых моих коллег о разговорах и взаимодействиях могут отличаться от моих, но я не рассматриваю эти отличия как продиктованные предосудительными целями.



В-третьих, я по-прежнему верю, что Украина находится на передовой линии стратегической конкуренции между Западом и реваншистской Россией Владимира Путина. Россия — слабеющая держава, но всё ещё опасная. Соединённые Штаты помогают Украине и её народу, чтобы они могли воевать с Россией там — и нам не пришлось воевать с Россией здесь. Поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины была задачей обеих партий со времён российского военного вторжения 2014 года. Так и должно оставаться.



Как я отметил, давая показания в ходе предварительного расследования, во время телефонного разговора (Трампа с Зеленским. — ИноТВ) от 25 июля я боялся того, как его раскрытие могло повлиять на политический климат в Вашингтоне. Мои страхи оправдались. Я понимаю серьёзность этой процедуры (импичмента. — ИноТВ), но умоляю вас не упускать из виду военный конфликт, продолжающийся сегодня на востоке Украины, продолжающуюся незаконную оккупацию* Крыма и важность реформирования украинской политики и экономики. Каждый день, когда дискуссии об Украине сфокусированы на этой процедуре, а не на тех проблемах, —это день, когда мы не сосредоточены на общих интересах Украины, Соединённых Штатов и либерализма в западном стиле.



И последнее. Я завершил свою действительную службу в Совете национальной безопасности на следующий день после того, как в последний раз появлялся перед вами. Я покинул Совет национальной безопасности исключительно по своей воле, у меня не было чувства, что на меня давят, чтобы я ушёл в отставку, и я не боялся никакой мести за свои показания. Я сделал этот выбор касательно своей карьеры за некоторое время до того, как решил дать показания 31 октября.



Я готов отвечать на ваши вопросы, насколько это в моих силах и насколько мне позволит моя память.



Дата выхода в эфир 19 ноября 2019 года.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



