Немецкий политик: международное право нарушает не только Россия

Нарушения международного права и прав человека должны осуждаться везде, а не только в России, заявил глава фракции Левой партии в бундестага Дитмар Барч. В частности, Дональд Трамп «провоцирует новые войны». Разрыв действующего министра иностранных дел Германии Хайко Мааса с «прагматичным подходом» Франка-Вальтера Штайнмайера и Зигмара Габриэля в отношении Москвы нецелесообразен, так как ограничивает возможности для немецкой внешней политики, добавил Барч.

Избрание Дональда Трампа президентом США «не изменило мир к лучшему», заявил председатель Левой партии Германии в бундестаге Дитмар Барч в интервью Der Tagesspiegel. Если за «непредсказуемыми внешнеполитическими действиями» Трампа стоит определённая стратегия, то она «крайне опасна», подчеркнул политик. Президент США «провоцирует новые войны», например, посредством отмены от ядерной сделки с Ираном.

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас до сих пор проявил себя тем, что порвал с внешней политикой своих предшественников, в частности, в отношении России, отметил Барч. При всей «обоснованной критике» в адрес России нецелесообразно делать первым шагом изменение курса по отношению к ней. Перед своей первой встречей с министром иностранных дел России Лавровым Маас выдвинул «тяжёлые обвинения» против Москвы, что уменьшит возможности для немецкой внешней политики.

«Левая партия не настроена к России некритично. Но мы считаем, что нарушения международного права и прав человека должны всюду осуждаться одинаково», — заявил Барч. Прагматичный подход Франка-Вальтера Штайнмайера и Зигмара Габриэля к России внёс важный вклад в стабильность. «Без России решение таких проблем, как, например, конфликт в Сирии, невозможно», — резюмировал лидер немецких левых.