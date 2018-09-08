Глава МИД Германии: русские в нас нуждаются, и условия Берлина предельно ясны

Россия не захочет восстанавливать Сирию в одиночку, поэтому Германия готова внести свой вклад в это процесс, заявил в интервью Frankfurter Allgemeine министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. «Русские в нас нуждаются, и наши условия мы сформулировали предельно ясно», — подчеркнул глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Война в Сирии давно бы уже закончилась, если бы «русские и остальные» к этому стремились, заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

И всё же глава МИД ФРГ уверен, что Российская Федерация не заинтересована в том, чтобы «нестабильность царила повсюду».

«В настоящий момент мы всеми силами пытаемся повлиять на Россию, чтобы она воздержалась от дальнейших ударов по Идлибу. Для этого нам нужен диалог с Москвой, — констатировал Маас. — Необходимо, однако, не только поддерживать диалог с Российской Федерацией, но и говорить при этом напрямую».

А вот в чём Россия сильно заинтересована, так это в участии Запада в восстановлении Сирии, отметил министр иностранных дел Германии.

«Ни Россия, ни Иран, ни Турция не захотят восстанавливать эту страну в одиночку. Для этого требуется усилие международного сообщества, и Германия готова внести свой вклад. Российская Федерация не заинтересована в том, чтобы война в Сирии длилась вечно, — подчеркнул глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас. — Русские в нас нуждаются, и наши условия мы сформулировали предельно ясно».