Le Monde: «авторитаризм, ядерная гонка и торговая война» — правила нового миропорядка от Пекина, Москвы и Вашингтона

Москва, Пекин и Вашингтон, три «супергиганта эпохи», своими последними решениями подтверждают три новые мировые тенденции: подъем авторитаризма, возвращение гонки ядерных вооружений и зачатки торговой войны, — убеждён обозреватель Le Monde Ален Франшон. По мнению автора, это означает, что постулаты миропорядка после окончания холодной войны: распространение демократии, ядерное разоружение и мировая свободная торговля, — были не более, чем иллюзией.

«Уловить дуновение времени всегда непросто», — отмечает обозреватель Le Monde Ален Франшон. С этой целью автор предлагает взглянуть на три дня из жизни «супергигантов нашей эпохи» — Москвы, Пекина и Вашингтона.

«У каждого из них есть свои особенности, но вместе взятые, они являются подтверждением трёх главных тенденций: подъем политического авторитаризма, возвращение ядерной гонки вооружений и зачатки торговой войны», — уверен журналист.

Пекин, понедельник, 26 февраля. Власти страны объявили о скорой реформе конституции, которая позволит главе государства оставаться на своём посту до конца жизни. С 1980-х годов китайские руководители не могли находиться у власти более двух сроков подряд. Как напоминает автор, в те годы воспоминания о «перегибах» эпохи Мао были ещё свежи, и стране необходимо было обезопасить себя от личной власти руководителя, а также обеспечить регулярную сменяемость политического курса.

Таким образом, Китай казался исключением среди других стран с однопартийной системой. «Он нашёл способ справиться с главной слабостью авторитарных режимов: спокойно осуществлять переход от одного лидера к другому — без путчей и гражданской войны», — замечает Франшон.

Отказ от этого правила — свидетельство того, что китайский режим всё больше дрейфует в сторону автократии. Проправительственная газета Global Times не видит в этом повода для беспокойства. Как сообщает китайское издание, реформа конституции в Китае — часть общемирового идеологического противостояния, тем более оправданная в условиях, когда «западная система» демонстрирует всё больше признаков упадка.

«Отпадают целые пласты западной системы ценностей. Демократия, практикуемая западными обществами сотни лет, находится в процессе отмирания», — приводит автор мнение китайской газеты.

Москва, четверг, 1 марта. Владимир Путин, произнося своё ежегодное послание к Федеральному собранию, по мнению автора, был в «трамповском настроении». «У него в кабинете теперь тоже есть «ядерная кнопка» — такая же большая, как у его американского коллеги», — иронизирует обозреватель Le Monde. По его убеждению, именно в этом заключался смысл высказывания о создании российскими инженерами «неуловимых», «недоступных для перехвата» ракет, которые, однако, никому не угрожают, поскольку являются всего лишь ответом на размещение американских систем ПРО.

Как напоминает журналист, месяцем ранее администрация Трампа также представила планы по модернизации ядерного арсенала страны, оправдывая это решение российскими разработками оружия нового поколения.

«Таким образом, эта игра под названием «он первый начал» может спровоцировать гонку в сторону ядерных мегатонн, как во времена холодной войны», — полагает Франшон.

Вашингтон, четверг, 1 марта. Чуть позднее в этот же день Дональд Трамп взял на себя риск «погрузить мир в масштабную торговую войну», отмечает журналист. Во имя интересов США, президент принял решение установить пошлины на ввоз в страну стали (25%) и алюминия (10%).

Трамп мог бы поступить так же, как его предшественники: обвинить определённые государства в демпинге в той или иной сфере и пытаться выиграть дело внутри Всемирной торговой организации, а уже после этого поднимать пошлины. Однако метод Трампа как раз в «духе времени». Он ещё раз подтверждает, что «новый миропорядок основывается на минимуме правил».

«Продолжение ядерного разоружения, распространение демократии и мировая свободная торговля — правда в том, что всё это было иллюзией, одной из многих, владевших нами по окончании холодной войны», — заключает обозреватель Le Monde.