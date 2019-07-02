USA Today: политическая судьба Трампа будет связана с Путиным, Си Цзиньпином и Кимом

Подход Дональда Трампа ко многим глобальным проблемам вроде торговой сделки с Китаем и ядерного разоружения Северной Кореи будет во многом определять его успехи на выборах 2020 года, пишет USA Today. В то же время, как отмечает газета, политические противники президента пытаются указать на его слабость перед Китаем и Северной Кореей, а также вновь разыграть карту «российского вмешательства».

Ким Чен Ын и северокорейский ядерный арсенал; Владимир Путин и «вмешательство» в выборы; Си Цзиньпин и переговоры по новой торговой сделке с Китаем — все эти темы господствовали на повестке дня президента США Дональда Трампа во время его пребывания на саммите G20 в японской Осаке, а также на его встрече с Ким Чен Ыном на границе между Северной и Южной Кореей, пишет USA Today.

Многие из этих вопросов никуда не денутся и в то время, когда Трамп пойдёт на переизбрание в 2020 году. В то же время американский лидер надеется, что, заключив торговую сделку с Китаем и соглашение о ядерном разоружении с Северной Кореей, он усилит свои позиции на внутренней политической арене США.

При этом демократы пытаются выставить Трампа как хаотичного лидера, который слишком дружелюбно себя ведёт с автократами, не получая ничего взамен. По их утверждению, поездка Трампа в Азию лишь выявила слабости Трампа, включая его торговую политику, от которой страдают американские фермеры и потребители.

В частности, стратег Демократической партии Джесси Фергюсон отметил, что Трамп также потратил много времени на критику своих политических оппонентов, причём в присутствии иностранных лидеров. «Трамп должен возместить американским налогоплательщикам средства, потраченные на его поездку», — считает он.

Что же касается деятельности Трампа в Осаке, то на саммите G20 американский лидер и Си Цзиньпин согласились возобновить переговоры для достижения торговой сделки. В рамках достигнутых договорённостей Трамп согласился повременить с новыми пошлинами на китайские продукты. Новое же соглашение обнулит существующие тарифы, поставив таким образом точку в торговой войне, которую демократы собираются использовать против президента во время выборов.

По словам кандидата в президенты США от Демократической партии Пита Буттигига, из-за ответных китайских пошлин «страдают промышленники, и, особенно, производители сои». «Пошлины — это налоги», — заявил он.

Трамп, однако, защищает эти тарифы, указывая на то, что именно благодаря им Китай сел за стол переговоров, а американские продукты начало покупать больше людей. Тем не менее большинство экономистов с этим утверждением не согласны.

Некоторые республиканцы опасаются, что пошлины скажутся на их шансах на выборах и считают, что Трампу нужно заключить с Китаем некую новую сделку. «Мы знаем, что тарифы наносят урон сельскому хозяйству», — отметил политконсультант-республиканец Мэтт Маковиак. Тем не менее, по его словам, электорат Трампа верит ему, что с нечестным торговым поведением Пекина необходимо бороться.

В то же время спустя четыре месяца после провала саммита Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме, два лидера вновь встретились — в этот раз в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи. Более того, Трамп стал первым американским президентом, который оказался на северокорейской территории.

По итогам почти часовых переговоров Трамп и Ким договорились выделить «команды», чтобы возобновить переговоры по ядерной сделке с Северной Кореей — даже несмотря на то, что обе стороны находятся в фактическом тупике.

Администрация Трампа настаивает на том, что не снимет санкции с Пхеньяна до тех пор, пока не увидит конкретных планов по ядерному разоружению; Северная Корея в свою очередь заявляет, что не предоставит планы до тех пор, пока Вашингтон не отменит санкции.

Кроме того, во время саммита G20 американский лидер, судя по всему, ответил шуткой на вопрос журналистов о том, предупредил ли он Владимира Путина не вмешиваться в выборы 2020 года. «Президент, не вмешивайтесь в выборы», — сказал Трамп несерьёзным тоном, погрозив Путину пальцем. Тот лишь рассмеялся.

Ранее Трамп критиковал расследование «российского вмешательства в выборы», называя его «охотой на ведьм», которую ведут люди, пытающиеся оправдаться за поражение на выборах 2016 года.

Демократы часто осуждают Трампа за его кажущуюся близость к Путину и собираются разыграть эту карту и во время грядущих выборов. В частности, после встречи с Путиным кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис написала в Twitter следующее: «Теперь ясно как никогда, что президент представляет угрозу для национальной безопасности».

Вся поездка Трампа оказалась отмечена необычным рефреном: американский лидер часто заявлял, что он «никуда не спешит» или «не торопится» с решением некоторых текущих глобальных проблем.

Напряжённость в отношениях с Ираном из-за ядерной программы? «У нас много времени», — заявил Трамп. Потенциальная торговая сделка с Китаем? «Качество перехода для меня куда важнее скорости», — написал он в Twitter. Ядерная сделка с Северной Кореей? «Мы не стремимся к скорости, — заверил американский лидер. — Мы хотим всё сделать как надо».

В то же время, находясь в Азии, Трамп критиковал своих политических оппонентов из числа демократов, даже присутствуя в нерасполагающих к тому местах. Его риторика не осталась без внимания в США.

«Раньше никто не атаковал президента, пока он находится за границей, — отметил Фергюсон. — Теперь же Трамп водится с нашими врагами на иностранной территории и атакует Америку».