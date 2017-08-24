Сенатор США: здравоохранение волнует американцев больше России В недавнем интервью сенатор от Демократической партии Крис Мёрфи признал, что его избиратели не уделяют особого внимания расследованию «российского вмешательства» в выборы президента США. По словам политика, гораздо больше простых американцев беспокоят проблемы здравоохранения и образования, передаёт Townhall. 24 августа 2017 Townhall

Трамп раскритиковал Обаму: о вмешательстве знал, но не хотел сердить Россию Дональд Трамп опубликовал сообщение в Twitter с критикой в адрес своего предшественника Барака Обамы. Как выяснилось, предыдущую администрацию с 2014 года предупреждали о возможном «вмешательстве» России и её намерениях «подорвать демократию» в США, но никто не воспринял эту угрозу всерьёз, пишет Townhall. 15 августа 2017 Townhall

Townhall: абсурдность конспирологической выдумки о сговоре Трампа с Россией Автор статьи в Townhall разоблачает надуманный скандал, вызванный встречей сына президента США с российским юристом. По мнению журналиста, этот скандал стал частью «конспирологической выдумки о сговоре с Россией», которая при тщательном анализе оказывается совершенно несостоятельной. 19 июля 2017 Townhall

Townhall: Америка, будь начеку — Венесуэла может стать следующей Сирией Движимый жаждой власти, венесуэльский лидер Николас Мадуро тиранит народ и может по жестокости сравняться с Асадом, утверждает Townhall. Издание призывает США принять превентивные меры и готовиться к противостоянию с Ираном и Россией, которые поддерживают Мадуро, как и его сирийского коллегу. 24 апреля 2017 Townhall

Townhall: За взлом демократов Путин достоин Пулитцеровской премии Если русские хакеры действительно взломали электронную почту Национального комитета Демократической партии по указке Кремля, то Владимир Путин достоин Пулитцеровской премии, считает Townhall. Ведь The New York Times ее получил за публикацию информации о войне во Вьетнаме, которую газета получила незаконным путем. Американский народ имел право знать секреты правительства тогда, и сейчас он имеет такое же право знать об «отвратительных» делах в рядах демократов. 26 июля 2016 Townhall

Townhall: От русского безрассудства мир спасет только очередной развал России США не хотят войны с Россией, но и не могут позволить Владимиру Путину и его «приспешникам» третировать себя, утверждает в статье для Townhall Марк Наколс. Автор видит выход в следующем: подождать, пока Россия снова не развалится, и посмотреть, не отрезвит ли это ее жителей. 18 апреля 2016 Townhall

Townhall: Сто миллионов жертв не спасли коммунизм от «свободного мира» В условиях борьбы с терроризмом полезно помнить, как Запад выиграл войну против «коммунистического тоталитаризма», считает историк холодной войны Ли Эдвардс в статье для Townhall. Это была война идей, которую начал Ленин, но Гарри Трумэн и последующие американские президенты придерживались стратегии сдерживания и в итоге сумели вынудить последнего лидера СССР Михаила Горбачева признать поражение марксизма-ленинизма, описывает автор. 1 марта 2016 Townhall

Townhall: Россия уже сто лет разрушает США изнутри Еще в 30-е годы появились данные, что в американскую правящую систему проникли сторонники Советов. Не вызваны ли нынешние проблемы США тем, что они продолжают свою деятельность, задается вопросом автор статьи в Townhall. Он напоминает о словах китайского философа, что лучший способ победить страну – это подорвать ее изнутри. 5 ноября 2015 Townhall

Townhall: «Партия войны» толкает США к прямому конфликту с Россией Горячие головы в Вашингтоне могут не только обострить ситуацию в Сирии, но и спровоцировать там настоящий военный конфликт и втянуть в него и соседей по региону, и Россию, пишет известный американский политик и публицист Патрик Бьюкенен. В статье для портала Townhall он отмечает, что призывы «ударить по армии Асада» приведут к тому, что США придется иметь дело с Ираном, Ираком, «Хезболлой» и Россией. 9 октября 2015 Townhall

Рон Пол: У Америки не хватит долларов для контроля над Украиной Вместо того чтобы осуждать применение военной силы против мирных граждан, США оправдывают лидеров Майдана, которым они сами и помогли осуществить смену режима. Ни от кого не ускользает лицемерие Госдепартамента, когда тот возмущается мирными протестами против этого нового режима, пишет член конгресса США Рон Пол в Townhall. В любом случае, контроль за политической ситуацией на Украине совершенно не вписывается в национальные интересы США - и совершенно им не по карману. 13 мая 2014 Townhall