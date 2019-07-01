Бывший президент США Джимми Картер поддался одержимости Россией и заявил, что вмешательство Москвы позволило Дональду Трампу выиграть президентские выборы 2016 года, пишет журналист Джефф Кроуэр в статье для Townhall. При этом Кроуэр отмечает всю ироничность обвинений Картера, который, в отличие от Трампа, был слабым лидером.

Претенденты на номинацию Демократической партии в президенты США во время недавних дебатов неоднократно упоминали Россию в качестве главной угрозы стране, приводя в пример попытки Москвы вмешиваться в выборы 2016 года, пишет журналист Джефф Кроуэр в статье для Townhall. При этом одержимость Россией настолько поразила партию, что не обошла и бывшего президента США Джимми Картера.



Так, бывший глава государства заявил, что одержать победу на выборах нынешнему президенту Дональду Трампу помогла Россия.



«В случае проведения полного расследования было бы доказано, что Трамп на самом деле не выиграл бы выборы в 2016 году. Он проиграл выборы, и пришёл к власти из-за вмешательства России», — отметил Картер на конференции по правам человека в Вирджинии.



Однако ирония, по мнению Кроуэра, состоит в том, что Картер показал себя ужасным президентом как во внутренней политике, так и во внешней, который оставил после себя Вооружённые силы в состоянии хаоса, а экономику в руинах.



Кроме того, он показал себя слабым лидером в отношениях с СССР. В ответ на расширение сферы влияния Советского Союза США при Картере лишь бойкотировали Олимпийские игры 1980 года, состоявшиеся в Москве. «Конечно, генеральный секретарь Коммунистической партии Леонид Брежнев истерично смеялся, когда Картер наказал олимпийскую команду больше, чем СССР», — пишет Кроуэр.



При этом Советский Союз канул в лету благодаря действиям преемника Картера Рональда Рейгана, который восстановил американскую армию и лидерство США в мире.



Схожий подход использует и действующий глава Белого дома. В настоящий момент он восстанавливает Вооружённые силы страны, пострадавшие при администрации Барака Обамы. Кроме того, при Трампе США поставляли оружие на Украину, способствовали укреплению НАТО и дважды совершали авиаудары по Сирии.



Также при нём произошёл рост энергетики страны, что позволило бросить вызов России не только в военной отрасли, но и в экономике.



«Очевидно, он не марионетка Владимира Путина или жалкий лидер наподобие Картера, которым помыкали все соперники», — отмечает журналист.



Вместе с тем он полагает, что фаворитом Путина в президентской гонке была Хиллари Клинтон, которая не обещала восстановить армию или энергетику. Будучи Госсекретарём США она не предложила никаких мер по противодействию действиям России на Украине и в других странах и стремилась к «перезагрузке» отношений с Москвой.



Однако, несмотря на отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией по итогам двухлетнего расследования специального прокурора Роберта Мюллера, демократы, в том числе Джимми Картер, продолжают продвигать дискредитированную историю. При этом в своей статье для Townhall Джефф Кроуэр выражает надежду на то, что американцы устали от постоянной лжи.