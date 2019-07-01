Бывший президент США Джимми Картер поддался одержимости Россией и заявил, что вмешательство Москвы позволило Дональду Трампу выиграть президентские выборы 2016 года, пишет журналист Джефф Кроуэр в статье для Townhall. При этом Кроуэр отмечает всю ироничность обвинений Картера, который, в отличие от Трампа, был слабым лидером.
Претенденты на номинацию Демократической партии в президенты США во время недавних дебатов неоднократно упоминали Россию в качестве главной угрозы стране, приводя в пример попытки Москвы вмешиваться в выборы 2016 года, пишет журналист Джефф Кроуэр в статье для Townhall. При этом одержимость Россией настолько поразила партию, что не обошла и бывшего президента США Джимми Картера.
Так, бывший глава государства заявил, что одержать победу на выборах нынешнему президенту Дональду Трампу помогла Россия.
«В случае проведения полного расследования было бы доказано, что Трамп на самом деле не выиграл бы выборы в 2016 году. Он проиграл выборы, и пришёл к власти из-за вмешательства России», — отметил Картер на конференции по правам человека в Вирджинии.
Однако ирония, по мнению Кроуэра, состоит в том, что Картер показал себя ужасным президентом как во внутренней политике, так и во внешней, который оставил после себя Вооружённые силы в состоянии хаоса, а экономику в руинах.
Кроме того, он показал себя слабым лидером в отношениях с СССР. В ответ на расширение сферы влияния Советского Союза США при Картере лишь бойкотировали Олимпийские игры 1980 года, состоявшиеся в Москве. «Конечно, генеральный секретарь Коммунистической партии Леонид Брежнев истерично смеялся, когда Картер наказал олимпийскую команду больше, чем СССР», — пишет Кроуэр.
При этом Советский Союз канул в лету благодаря действиям преемника Картера Рональда Рейгана, который восстановил американскую армию и лидерство США в мире.
Схожий подход использует и действующий глава Белого дома. В настоящий момент он восстанавливает Вооружённые силы страны, пострадавшие при администрации Барака Обамы. Кроме того, при Трампе США поставляли оружие на Украину, способствовали укреплению НАТО и дважды совершали авиаудары по Сирии.
Также при нём произошёл рост энергетики страны, что позволило бросить вызов России не только в военной отрасли, но и в экономике.
«Очевидно, он не марионетка Владимира Путина или жалкий лидер наподобие Картера, которым помыкали все соперники», — отмечает журналист.
Вместе с тем он полагает, что фаворитом Путина в президентской гонке была Хиллари Клинтон, которая не обещала восстановить армию или энергетику. Будучи Госсекретарём США она не предложила никаких мер по противодействию действиям России на Украине и в других странах и стремилась к «перезагрузке» отношений с Москвой.
Однако, несмотря на отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией по итогам двухлетнего расследования специального прокурора Роберта Мюллера, демократы, в том числе Джимми Картер, продолжают продвигать дискредитированную историю. При этом в своей статье для Townhall Джефф Кроуэр выражает надежду на то, что американцы устали от постоянной лжи.
Победитель минувшего регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), клуб «Милуоки Бакс», достиг договорённостей о заключении новых контрактов с атакующим защитником/лёгким форвардом Крисом Миддлтоном и центровым Бруком Лопесом.
Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен не был наказан за свои действия во время обгона представителя Ferrari Шарля Леклера за несколько кругов до финиша Гран-при «Формулы-1» в Австрии и сохранил победу на этапе.
Главный арбитр матча между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА на Кубке Париматч Премьер Александр Харкам отказался выполнять просьбу красно-синих возобновить игру в равных составах после удаления защитника армейцев Кирилла Набабкина.
Девушка нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко прокомментировала потасовку между её молодым человеком и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным в матче второго тура товарищеского Кубка Париматч Премьер в Австрии.
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT призыв Консервативной народной партии Эстонии к правительству вынести на голосование в парламент вопрос о членстве страны в ПАСЕ на фоне решения восстановить полномочия делегации России в организации.
Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии призвал правительство вынести на голосование в парламент вопрос о членстве страны в ПАСЕ на фоне решения восстановить полномочия делегации России в организации.
Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков потерпели поражение от американцев Стэффорда Слика и Уильяма Аллена во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.