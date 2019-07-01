Les Echos: в «крестовом походе против прогрессивизма» Путин больше не один

Российский президент резко раскритиковал либеральные ценности и назвал их устаревшими. Однако, как пишет Les Echos, если раньше эти заявления слышали лишь его избиратели, то теперь, сказанные на международной арене, они вызвали реакцию мировых лидеров, в том числе положительную.

На саммите «Большой двадцатки» в Осаке российский президент Владимир Путин всех взбудоражил, когда стал напрямую критиковать западные идеи прогрессивизма. И это на форуме, где прежде царили либеральные стратегии, пишет Les Echos.



Россию держат за пределами «Большой восьмёрки», отмечает автор статьи, но теперь она не одна отстаивает консервативный взгляд на мир. В некоторых вопросах Путина поддерживает даже Дональд Трамп.



Так, ещё до Осаки Путин дал интервью, в котором назвал либерализм устаревшим. А теперь на форуме он добавил, что идеи ЛГБТ агрессивно навязываются людям, которые их не приемлют в большинстве своём. И именно это, по его мнению, может объяснить популярность Трампа и протесты в западных странах.



Как отмечает автор статьи, прежде такую точку зрения Путина слышали лишь его избиратели внутри страны. Но теперь, когда эти слова прозвучали в международном формате, они, видимо, попали некоторым лидерам прямо в сердце, пишет журналист. Глава Европейского совета Дональд Туск так на них отреагировал: «По-настоящему устаревшим я считаю авторитаризм, культ личности, правление олигархов». А президент Франции ответил: «Я уверен, что в нашем мире, полном нестабильности, либеральные демократии ещё много могут сделать и привнести».



В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что Путин «понимает, что происходит», и назвал Сан-Франциско и Лос-Анжелес «грустными» городами, потому что там руководят сторонники прогрессивизма.



Как напоминает автор статьи, в 2000-х Владимир Путин выступал за экономический либерализм и модернизацию российского общества. И в годы его правления Россия сильно изменилась, благодаря денежным поступлениям от продажи нефти. А антизападные настроения у него появились после критики в его адрес и после антироссийских санкций, считает журналист.



Тогда и российское общество, которое находится под влиянием Православной церкви, захватили консервативные идеи. Как пишет автор статьи, больше всего эта тенденция заметна в культуре: в России якобы цензурируют и даже запрещают спектакли, выставки и фильмы. В последнее время также усилился контроль за интернетом. А организации, которые занимаются защитой прав человека и ЛГБТ, и вовсе находятся под постоянным контролем властей.



Как приводит издание слова российского политолога Владимира Фролова, Путин ведёт «крестовый поход против прогрессивизма», рассчитывая объединить вокруг себя консервативные силы во всём мире. На Западе Путина привыкли видеть лидером правых, и это даёт ему уверенность и некую независимость, приводит Les Echos слова Фролова в заключение статьи.