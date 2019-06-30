Der Tagesspiegel: «причуда» кремлёвского аскета породила массу слухов

Термокружка, из которой глава Кремля Владимир Путин пил на саммите G20 в японском городе Осака, вызвала бурные споры в интернете, сообщает Der Tagesspiegel. Некоторые решили, что это признак его недоверия к окружающим и страха быть отравленным. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков развеял все слухи и объяснил эту «причуду», рассказывает немецкое издание.

На саммите G20 в японском городе Осака главы государств и правительств охотно пили вино из бокалов, но глава Кремля Владимир Путин использовал только свою личную белую термокружку, сообщает Der Tagesspiegel. Такая «причуда» российского президента вызвала в интернете насмешки и всякого рода теории на этот счёт. Некоторые пользователи в соцсетях предположили, что Путин никому не доверяет и боится, что его отравят.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал привычке главы государства простое объяснение: «Дело в том, что он постоянно пьёт из этого термоса чай». Путин действительно славится тем, что ведёт образ жизни аскета, отмечает издание.

Впрочем, слухи о том, что на Путина работают дегустаторы, ходят уже давно, продолжает автор статьи. Ещё когда в 2009 году он приезжал с визитом в Германию и кушал в ресторане в баварской коммуне Айинг, владелица заведения рассказала, что его сопровождали врач и несколько дегустаторов, которые взяли образец каждого из блюд на анализ. Её слова подтверждают и другие шеф-повары по всему миру.

В британских СМИ в прошлом году писали, что после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Путин значительно увеличил штат своих дегустаторов. Речь шла о целой «небольшой армии» проверяющих. Помощники президента не только пробуют пищу, но и проводят её лабораторный анализ, утверждают британские журналисты со ссылкой на анонимные источники в службах безопасности.

Насколько правдивы эти сообщения, остаётся неясным, продолжает издание. Однако несколько лет назад американский журнал Newsweek уже писал о том, что во время поездок заграницу Путин берёт с собой личных поваров и дегустаторов, а также большое количество русской еды.

Путин, конечно же, не единственный глава государства, который так поступает, признаёт издание. В 2010 году на саммите G20 в Торонто на предварительную дегустацию подаваемых там блюд было потрачено €900 000. Неизвестно, кто ещё кроме Путина придерживается этой старой традиции. Проверенная информация по этой теме — редкость, заключает Der Tagesspiegel.