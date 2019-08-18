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Forbes: «удивительное решение» — Россия запретила норвежскому судну вход на свою территорию из-за учений

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия отказала норвежской круизной компании Hurtigruten во входе в свои территориальные воды за две недели до рейса, пишет Forbes. Как отмечает журнал, представители компании назвали подобное решение «удивительным», так как они успешно сотрудничали с российскими властями на протяжении многих лет. Тем не менее причиной отказа могут быть российские военные учения в регионе.
Forbes: «удивительное решение» — Россия запретила норвежскому судну вход на свою территорию из-за учений
Reuters

Россия отказала норвежской круизной компании в праве во вход в её территориальные воды всего за две недели до начала рейса. Экспедиционный корабль компании Hurtigruten под названием MS Spitsbergen должен был отправиться из Тромсё в Мурманск, пройдя через Землю Франца-Иосифа — российский архипелаг, где присутствуют только военные этой страны. Однако теперь 250 пассажирам, каждый из которых заплатил за рейс как минимум $6,2 тыс., грозит разочарование, пишет Forbes.

Hurtigruten, которая известна своими 12-дневными круизами вдоль норвежского побережья, сотрудничала с российскими властями на протяжении многих лет. С учётом такого хорошего диалога, директор компании по коммуникациям Анне Марит Бьёрнфлатен назвала подобное решение «крайне удивительным».

MS Spitsbergen с технической точки зрения соответствует всем требованиям для плавания в арктических водах. Тем не менее, по словам Бьёрнфлатен, компанию уведомили о том, что с рейсом по времени совпали российские военные учения.

Подобное неожиданное решение было принято на фоне укрепления Россией её военных баз неподалёку от Баренцева моря, а также крупных военных учений рядом с норвежским побережьем. По данным The Barents Observer, в учениях, которые состоялись на прошлой неделе, приняло участие 30 российских кораблей. 

Несмотря на подобный шаг Москвы, представитель Норвежского института по международным делам заявила, что это решение следует рассматривать в более широком контексте, принимая во внимание то, что регион Баренцева море стал весьма важен со стратегической точки зрения.

«В Арктическом регионе идёт сотрудничество, однако в последние пять лет ситуация, очевидно, несколько изменилась. Этому району теперь придают куда больше стратегического значения с военной точки зрения», — сообщила в интервью каналу NRK старший научный сотрудник Джулия Вильхельмсен.

Кроме того, эксперт добавила, что Россия может посчитать, что подобные гражданские суда могут использоваться для военных целей, в частности, для сбора разведданных.

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источник
Forbes США Северная Америка
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