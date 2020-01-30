Times: Россия и Иран укрепляют сотрудничество вопреки американским санкциям

В ходе своего визита в Иран председатель российской Госдумы Вячеслав Володин анонсировал заключение соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС, сообщает The Times. Согласно предварительным условиям соглашения, российско-иранская торговля будет осуществляться в национальных валютах, а не в долларах. Как отмечает издание, с помощью торгового объединения обе страны смогут снизить ущерб от американских санкций.

Иран и Россия продемонстрировали свои всё более тесные отношения, выказав пренебрежение санкциям США против обеих стран, пишет The Times. Тегеран с официальным визитом посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин: в ходе своей поездки он анонсировал планы по заключению соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС.

Издание напоминает, что промежуточное соглашение было составлено ещё в октябре прошлого года: согласно ему, российско-иранская торговля будет осуществляться в национальных валютах, а не в долларах. Тем самым, США не смогут блокировать и отслеживать платежи. Как информирует The Times, в 2019 году объёмы торговли между Россией и Ираном увеличились на четверть.

И Тегеран, и Москва попали под целый ряд американских санкций, что привело к девальвации их национальных валют, пишет издание. В частности, в 2014 году курс рубля упал на 40%, а в 2018 году иранский риал просел на 50%. Тем не менее эффект от санкций может быть снижен, если попавшие под них страны смогут сформировать торговый блок.

По словам иранского президента Хасана Рухани, Россия и Иран укрепляют сотрудничество «вопреки желанию США». Кроме того, Рухани поблагодарил Россию за осуждение убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Вячеслав Володин отметил, что антииранские санкции США «неприемлемы», а также добавил, что «молчание европейских политиков только ухудшает ситуацию».