Times: Россия и Иран укрепляют сотрудничество вопреки американским санкциям

В ходе своего визита в Иран председатель российской Госдумы Вячеслав Володин анонсировал заключение соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС, сообщает The Times. Согласно предварительным условиям соглашения, российско-иранская торговля будет осуществляться в национальных валютах, а не в долларах. Как отмечает издание, с помощью торгового объединения обе страны смогут снизить ущерб от американских санкций.
Иран и Россия продемонстрировали свои всё более тесные отношения, выказав пренебрежение санкциям США против обеих стран, пишет The Times. Тегеран с официальным визитом посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин: в ходе своей поездки он анонсировал планы по заключению соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС.
Издание напоминает, что промежуточное соглашение было составлено ещё в октябре прошлого года: согласно ему, российско-иранская торговля будет осуществляться в национальных валютах, а не в долларах. Тем самым, США не смогут блокировать и отслеживать платежи. Как информирует The Times, в 2019 году объёмы торговли между Россией и Ираном увеличились на четверть.
И Тегеран, и Москва попали под целый ряд американских санкций, что привело к девальвации их национальных валют, пишет издание. В частности, в 2014 году курс рубля упал на 40%, а в 2018 году иранский риал просел на 50%. Тем не менее эффект от санкций может быть снижен, если попавшие под них страны смогут сформировать торговый блок.
По словам иранского президента Хасана Рухани, Россия и Иран укрепляют сотрудничество «вопреки желанию США». Кроме того, Рухани поблагодарил Россию за осуждение убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Вячеслав Володин отметил, что антииранские санкции США «неприемлемы», а также добавил, что «молчание европейских политиков только ухудшает ситуацию».
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян заявил о желании провести поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо, а также поделился своим мнением об американце.
Канадское министерство иностранных дел объявило о санкциях против шести физических лиц в связи с прошедшими в Крыму в 2019 году выборами. Об этом говорится в сообщении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня.
Призёр чемпионатов мира и Европы, 10-кратная чемпионка Франции в парном катании Сара Абитболь заявила, что неоднократно подвергалась насилию со стороны тренера Жиля Бейера в несовершеннолетнем возрасте.
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене считает, что нынешнее руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) продолжает дело предыдущего президента организации Дмитрия Шляхтина.
Адвокат Алексей Добрынин сообщил, что осуждённую в России за контрабанду наркотиков израильтянку Нааму Иссахар, которую помиловал президент России Владимир Путин, проводят в аэропорт в четверг, 30 января, в самолёт, на котором летит премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Замглавы МИД России Сергей Рябков провёл встречу в Москве с новым послом Франции Пьером Леви, в ходе которой стороны обсудили вопрос контроля над вооружениями и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в полном объёме ратифицировать полномочия российской делегации.
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма — отметила 20-летие. Съезд, приуроченный к этому событию, прошёл 28—29 января в Московском еврейском общинном центре.
Министерство финансов России окажет поддержку регионам страны для реализации мер, предложенных российским президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Президент Израиля Реувен Ривлин выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за помилование израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена в России за контрабанду и хранение наркотиков.
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал в разговоре с RT решение Европарламента одобрить соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза.