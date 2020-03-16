Le JDM: «глобализация микробов и нечистот» — мечты о мире без границ довели Запад до края бездны

Если ещё недавно глобализация виделась многим в мире залогом счастливого будущего планеты, то сегодня она стала для него угрозой, полагает обозреватель Le Journal de Montréal Дениз Бомбардье. Идеологи свободного перемещения людей и товаров не могли представить себе ни наплыва мигрантов из бедных стран в благополучные, ни всемирного распространения микробов, замечает автор. Однако, на взгляд журналиста, тех, кто мечтал о мире без границ ради прибыли, сегодня настила высшая справедливость в виде эпидемии коронавируса.

«Помните ли вы те благословенные времена, когда певцы отмены границ заставляли мечтать даже самых несмелых путешественников?» — спрашивает обозреватель Le Journal de Montréal Дениз Бомбардье. Как напоминает автор, тогда все жители планеты ощущали себя братьями, которым воздушное сообщение дало возможность объездить весь мир и принять у себя людей со всего света.

«Глобализация, думали наивные, сблизит нас. Нет больше чёрных, белых и жёлтых. Прощайте, религиозные и культурные предрассудки. Покончено с зацикленными на себе, протекционистскими и авторитарными, каждое на свой манер, национальными государствами», — вспоминает автор.

Свободное движение товаров и людей, перемещение производства в страны, ранее считавшиеся «слаборазвитыми», но позднее переименованные в «развивающиеся», где минимальная зарплата в три, четыре или пять раз меньше, — эти перспективы в буквальном смысле заставляли бизнесменов лишаться чувств.

Мечталось, что научные достижения сделают медицину доступной для всех народов, а богатые страны проявят щедрость для лечения больных в бедных. «Подумать только, сколько теоретиков счастья верили в эту чушь», — восклицает журналист.

В тот период богатые европейские страны согласились отказаться от части своего суверенитета ради принятия новой европейской идентичности, контуры которой были обрисованы «великими технократами» из Брюсселя, «считавшими себя богами», напоминает Бомбардье. В Европе были отменены границы, и мало кто из левых или умеренно правых мог тогда представить, что Африка и Ближний Восток обрушат своих обездоленных или преследуемых граждан, мечтающих о свободе, справедливости и процветании, на страны, население которых не ожидало такого «антропологического потрясения». Как поясняет автор, всё это стало залогом появления экстремистских партий и возрождения национализма и популизма, омрачавших конец XX века.

Однако спекулянтов и финансистов миллиардеров в конечном счёте настигла «высшая справедливость» в виде коронавируса, который угрожает им сегодня так же, как и всем остальным, замечает автор. Появившись в Китае, новый вирус заставил весь Запад оказаться «на краю бездны». «Глобализация микробов и прочих нечистот — такого многие певцы универсализма не могли и представить», — отмечает журналист.

При этом, хотя мировой экономике грозит серьёзная опасность, президент величайшей мировой державы — «худший американец», которого можно было представить в роли человека, которому предстоит успокаивать планету, предупреждает Бомбардье.