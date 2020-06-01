CNN узнал, что Трамп укрывался от протестов в бункере Белого дома

CNN стало известно, что из-за ожесточения протестов в округе Колумбия президента США Дональда Трампа ненадолго поместили в подземный бункер Белого дома. Об этом телеканалу сообщили источники в администрации президента и правоохранительных органах. Как подчёркивает корреспондент CNN, такая реакция свидетельствует о том, что окружение Трампа воспринимает беспорядки всерьёз.

Когда у Белого дома в пятницу вечером собралась толпа, президента Трампа на небольшое время поместили в подземный бункер. Повторюсь, об этом сообщили чиновник Белого дома, а также источник в правоохранительных органах. Президент находился в бункере чуть менее часа, после чего его отвели обратно наверх; были ли с ним Меланья Трамп и их сын Баррон — неясно.

В общем, ситуация стала очень серьёзной, хоть и находился президент в бункере недолго. Расскажите нам об этом — ведь так происходит только в тех случаях, когда в Белом доме настоящая чрезвычайная ситуация, Алекс.

АЛЕКС МАРКАРДТ, старший корреспондент CNN по вопросам нацбезопасности: Это — просто удивительное событие, и узнали мы о нём буквально несколько мгновений назад от корреспондентов CNN в Белом доме. Произошло всё примерно двое суток назад, когда в столичном округе Колумбия начались первые настоящие протесты после убийства Джорджа Флойда. Поскольку гнев протестующих во многом направлен лично против президента Трампа, как сообщили нам в правоохранительных органах, президента отвели в подземный бункер в Белом доме, который — не знаю, видно вам или нет — находится в квартале отсюда, на другой стороне парка. Так вот, президента отвели в поздемный бункер, и сделали это, по-видимому, агенты Секретной службы. Как вы уже сказали, были ли с ним его жена Меланья и его сын Баррон, неизвестно. В бункере президент провёл около часа.

Это по-настоящему свидетельствует о том, что ситуация, которая здесь в тот момент разворачивалась, вызвала серьёзные опасения. Кроме того, этим инцидентом, вероятно, объясняются посты, которые президент опубликовал на следующее утро: в субботу утром он опубликовал целую серию твитов, в которых он говорил о людях, собравшихся у Белого дома, хвалил агентов Секретной службы и предупреждал, что они готовы «спустить злых собак и применить опасное оружие».

Подобранные президентом слова, разумеется, вызывают в памяти самые разные образы и символы, связанные с борьбой за гражданские права, и на них с яростью — по-другому здесь и не скажешь — отреагировала мэр округа Колумбия, которая сегодня практически прямым текстом обвинила президента в разжигании беспорядков.

Отношения между городом Вашингтон, где размещается федеральное правительство, и округом Колумбия, весьма хрупки, и мэр на протяжении нынешней пандемии проявляла относительную мягкость в общении с президентом Трампом, но теперь она на него просто обрушилась — заявила, что он напуган, что он один, и, как я уже сказал, практически обвинила его в разжигании беспорядков, отметив, что он активно провоцирует раскол в обществе.

Конечно, сейчас все надеются на то, что эти протесты — которые, как я уже упоминал, сегодня проходят практически полностью мирно, — не обернутся насилием. Вместе с тем, в пятницу вечером люди из окружения президента явно решили, что протесты уже дошли до той точки кипения, когда президента пора отвести в подземный бункер.

Дата выхода в эфир 01 июня 2020 года.