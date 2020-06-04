Washington Post Оригинал

Washington Post: Трамп превратил США в «жалкого изгоя»

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США, которые раньше помогали другим странам, пострадавшим от различных бедствий, теперь из-за охватившей Америку пандемии коронавируса сами получают иностранную помощь, вызывая тем самым жалость у остального мира, пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут. Однако, по его словам, это не самое худшее. Из-за того что американские полицейские, вдохновлённые «президентом-расистом» Трампом, плохо обращаются с цветным населением, Соединённые Штаты превратились ещё и в «международного изгоя», убеждён автор.
Washington Post: Трамп превратил США в «жалкого изгоя»
Reuters
Президент США Дональд Трамп превратил свою страну в «жалкого изгоя», пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут.
 
Почти два месяца назад британское издание The Guardian опубликовало статью с заголовком «Из-за ответных мер Трампа на коронавирус глобальная репутация США достигла дна».
 
«Теперь я задаюсь вопросом: а что находится ниже дна? Ведь именно там мы оказались сегодня, после ответных мер президента Трампа на демонстрации, которые захлестнули США», — отмечает автор.  
 
Неспособность Трампа бороться с пандемией, которая убила в Соединённых Штатах больше людей, чем в любой другой стране, показала, что наше правительство неработоспособно и некомпетентно.
 
В прошлом США отправляли помощь другим странам, пострадавшим от какого-либо бедствия. А теперь подобную помощь отправляют Америке.
 
«Никогда не думал, что буду лицезреть подобное унижение: как остальной мир жалеет Соединённые Штаты», — отмечает автор.
 
Но, по его словам, эта жалость не так уж плоха, если сравнить её с тем, как теперь относится к Вашингтону остальной мир.
 
«Мы стали международным изгоем из-за того, что наши полицейские силы, вдохновлённые нашим президентом-расистом, плохо обращаются с цветным населением», — убеждён Макс Бут.
 
Даже до нынешних бедствий положение Соединённых Штатов в мире резко ухудшилось, сетует он. Опрос, проведённый исследовательским центром Pew Research Center, показал, что во всём мире доля людей, доверяющих президенту США, упала с 74% при президенте Бараке Обаме до всего 31% при Трампе.
 
Кроме того, респонденты выразили большее недоверие к нынешнему главе Белого дома, чем к российскому лидеру Владимиру Путину или председателю КНР Си Цзиньпину. И ведь это исследование было проведено до пандемии, до экономического спада и бунтов в американских городах.
 
«Теперь нам предстоит выяснить, что находится ниже дна, — комментирует сложившуюся ситуацию обозреватель The Washington Post. — Трамп часто говорил, что он сделает так, чтобы мир больше не смеялся над нами. Миссия выполнена. Вместо того чтобы смеяться, мир плачет от того, кем мы стали».  
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