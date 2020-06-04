Washington Post: Трамп превратил США в «жалкого изгоя»

Президент США Дональд Трамп превратил свою страну в «жалкого изгоя», пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут.

Почти два месяца назад британское издание The Guardian опубликовало статью с заголовком «Из-за ответных мер Трампа на коронавирус глобальная репутация США достигла дна».

«Теперь я задаюсь вопросом: а что находится ниже дна? Ведь именно там мы оказались сегодня, после ответных мер президента Трампа на демонстрации, которые захлестнули США», — отмечает автор.

Неспособность Трампа бороться с пандемией, которая убила в Соединённых Штатах больше людей, чем в любой другой стране, показала, что наше правительство неработоспособно и некомпетентно.

В прошлом США отправляли помощь другим странам, пострадавшим от какого-либо бедствия. А теперь подобную помощь отправляют Америке.

«Никогда не думал, что буду лицезреть подобное унижение: как остальной мир жалеет Соединённые Штаты», — отмечает автор.

Но, по его словам, эта жалость не так уж плоха, если сравнить её с тем, как теперь относится к Вашингтону остальной мир.

«Мы стали международным изгоем из-за того, что наши полицейские силы, вдохновлённые нашим президентом-расистом, плохо обращаются с цветным населением», — убеждён Макс Бут.

Даже до нынешних бедствий положение Соединённых Штатов в мире резко ухудшилось, сетует он. Опрос, проведённый исследовательским центром Pew Research Center, показал, что во всём мире доля людей, доверяющих президенту США, упала с 74% при президенте Бараке Обаме до всего 31% при Трампе.

Кроме того, респонденты выразили большее недоверие к нынешнему главе Белого дома, чем к российскому лидеру Владимиру Путину или председателю КНР Си Цзиньпину. И ведь это исследование было проведено до пандемии, до экономического спада и бунтов в американских городах.

«Теперь нам предстоит выяснить, что находится ниже дна, — комментирует сложившуюся ситуацию обозреватель The Washington Post. — Трамп часто говорил, что он сделает так, чтобы мир больше не смеялся над нами. Миссия выполнена. Вместо того чтобы смеяться, мир плачет от того, кем мы стали».