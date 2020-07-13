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CNBC: команда американской футбольной лиги «Вашингтон Редскинз» отказалась от противоречивого названия

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Всего несколько лет назад владелец команды Национальной футбольной лиги США «Вашингтон Редскинз» Дэн Снайдер уверял, что его клуб никогда не поменяет название и логотип, которые многие считают оскорбительными для коренных американцев. Однако, как сообщает CNBC, протесты и критика спонсоров помогли руководству изменить точку зрения и «Редскинз» объявили, что готовы полностью сменить имидж.
CNBC: команда американской футбольной лиги «Вашингтон Редскинз» отказалась от противоречивого названия
Reuters

Команда Национальной футбольной лиги (НФЛ) США «Вашингтон Редскинз» («Вашингтонские краснокожие») объявила, что намерена отказаться от своего названия, которое она носит с 1932 года, сообщает CNBC. 

 

Ранее клуб запустил процесс рассмотрения возможности переименования, поскольку крупные спонсоры и партнёры команды стали всё чаще критиковать название и символику «Редскинз», как считается, оскорбительные для коренных американцев. 

 

«Мы хотим держать наших спонсоров, фанатов и всё сообщество в курсе наших дальнейших планов. Сегодня мы объявляем, что, по итогам процесса рассмотрения, отказываемся от текущих названия и логотипа «Редскинз». (Владелец клуба. — ИноТВ) Дэн Снайдер и тренер Ривера совместно занимаются разработкой нового подхода к названию и логотипу, которые продемонстрируют положение нашего гордого и богатого на традиции клуба, а также будут вдохновлять наших спонсоров, фанатов и всё сообщество в течение следующих 100 лет», — приводит канал заявление команды. 

 

Как напоминает CNBC, против названия клуба выступил целый ряд крупных спонсоров теперь уже бывших «Редскинз», включая Bank of America, Nike, Pepsi и FedEx. Примечательно, что последней компании из этого списка принадлежат права на название домашнего стадиона команды в штате Мэриленд. Кроме того, от размещения сувенирной продукции «Редскинз» на своих площадках отказались такие гиганты, как Walmart, Target и Amazon. Fanatics, эксклюзивный производитель и дистрибьютор товаров бренда Nike с логотипами команд НФЛ, сообщил, что устроит распродажу продукции с прежним названием клуба. 

 

Как напоминает CNBC, в 2013 году владелец экс-«Редскинз» Дэн Снайдер настаивал, что его команда никогда не поменяет название. «Всё очень просто. Можете прямо большими буквами и написать: НИКОГДА», — ответил предприниматель на вопрос о том, собирается ли команда когда-нибудь изменить свой имидж. По всей видимости, как предполагает канал, протестное движение, начавшееся в США после смерти темнокожего Джорджа Флойда во время задержания полицией, заставило Снайдера изменить точку зрения.

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