Bild Оригинал

Кражи, травля, сексуальные домогательства — Bild рассказал о криминальных происшествиях в здании Европарламента

Материал представлен в пересказе ИноТВ
За неполный 2020 год в здании Европарламента было зафиксировано 154 случая взлома и краж, пишет Bild, ссылаясь на данные внутреннего отчёта комитета парламента по контролю за бюджетом. Кроме того, было выявлено 11 случаев мошенничества при найме ассистентов, 13 случаев травли и 4 инцидента, связанных с сексуальными домогательствами.
Кражи, травля, сексуальные домогательства — Bild рассказал о криминальных происшествиях в здании Европарламента
Reuters

В Европарламенте не только принимают законы, но и нарушают, пишет Bild, ссылаясь на внутренний отчёт комитета парламента по контролю за бюджетом.

Согласно данным, полученным к концу сентября, за прошедший год в здании Европарламента было зафиксировано 154 взлома и кражи, что на 47 случаев больше, чем за весь 2019 год. Большая часть преступлений произошла после возвращения депутатов из карантина. В списке украденных вещей — 16 айпадов, 14 планшетов Microsoft и четыре ноутбука. В результате было принято решение расширить систему видеонаблюдения.
 
Кроме того, было выявлено 11 случаев мошенничества при найме помощников депутатов, сообщает Bild. В дело было замешано шесть депутатов, выплативших штраф в размере €560 тысяч. Также за прошлый год в Европарламенте было выявлено 13 случаев травли и 4 случая сексуальных домогательств, пишет издание. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bild Германия Европа
теги
Европа Европейский парламент ЕС преступление
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров