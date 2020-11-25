Кражи, травля, сексуальные домогательства — Bild рассказал о криминальных происшествиях в здании Европарламента

За неполный 2020 год в здании Европарламента было зафиксировано 154 случая взлома и краж, пишет Bild, ссылаясь на данные внутреннего отчёта комитета парламента по контролю за бюджетом. Кроме того, было выявлено 11 случаев мошенничества при найме ассистентов, 13 случаев травли и 4 инцидента, связанных с сексуальными домогательствами.

В Европарламенте не только принимают законы, но и нарушают, пишет Bild, ссылаясь на внутренний отчёт комитета парламента по контролю за бюджетом.

Согласно данным, полученным к концу сентября, за прошедший год в здании Европарламента было зафиксировано 154 взлома и кражи, что на 47 случаев больше, чем за весь 2019 год. Большая часть преступлений произошла после возвращения депутатов из карантина. В списке украденных вещей — 16 айпадов, 14 планшетов Microsoft и четыре ноутбука. В результате было принято решение расширить систему видеонаблюдения.

Кроме того, было выявлено 11 случаев мошенничества при найме помощников депутатов, сообщает Bild. В дело было замешано шесть депутатов, выплативших штраф в размере €560 тысяч. Также за прошлый год в Европарламенте было выявлено 13 случаев травли и 4 случая сексуальных домогательств, пишет издание.