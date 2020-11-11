112: Европарламент раскритиковал Украину за слабую борьбу с олигархами

В отчёте об имплементации соглашения об ассоциации Украины и ЕС депутаты Европарламента раскритиковали Украину за слабую борьбу с олигархами и отсутствие прогресса в судебной реформе. Как сообщает «112 Украина», депутаты также обратили внимание на попытки украинских властей оказать политическое давление на независимые экономические институты и правоохранительные органы.

Депутаты Европарламента из комитета по иностранным делам отметили отсутствие прогресса на Украине по ликвидации олигархии и нереформированную судебную систему. Как передаёт «112 Украина», об этом говорится в отчёте об имплементации соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Евродепутаты выделили судебную систему как один из институтов, пользующихся наименьшим доверием на Украине. В отчёте депутаты Европарламента раскритиковали попытки властей оказать политическое давление на независимые экономические институты и правоохранительные органы и выразили разочарование отсутствием прогресса в ликвидации олигархии в стране.

Депутаты добавили, что несмотря на прогресс Украины в проведении важных реформ, особенно в областях сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур, необходимо провести ряд реформ, чтобы избежать отката назад.

По словам депутатов Европарламента, существенные результаты в борьбе с коррупцией необходимы для сохранения поддержки реформ среди граждан. Они также призывают комиссию разработать качественные механизмы для мониторинга реализации реформ на Украине, включая чёткие критерии и принципы обусловленности.

«Путь, которым страна следовала со времён «революции достоинства», впечатляет. Остаются огромные проблемы: продолжающаяся агрессия России, пандемия COVID-19 и деятельность тех, кто продолжает игнорировать верховенство закона и усилия по борьбе с коррупцией», — заявил докладчик Европарламента, немецкий депутат Михаэль Галер.