112: Европарламент раскритиковал Украину за слабую борьбу с олигархами
Депутаты Европарламента из комитета по иностранным делам отметили отсутствие прогресса на Украине по ликвидации олигархии и нереформированную судебную систему. Как передаёт «112 Украина», об этом говорится в отчёте об имплементации соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
Евродепутаты выделили судебную систему как один из институтов, пользующихся наименьшим доверием на Украине. В отчёте депутаты Европарламента раскритиковали попытки властей оказать политическое давление на независимые экономические институты и правоохранительные органы и выразили разочарование отсутствием прогресса в ликвидации олигархии в стране.
Ссылки по теме
-
Euronews: из-за карантинных ограничений Брюссель превращается в «город-призрак»
-
Euronews: в условиях пандемии Европарламент решил взыскать всё причитающееся с бизнеса
-
Euronews: пандемия спровоцировала в главных учреждениях ЕС споры о деньгах
-
Das Erste: необходимость компромисса по брекситу — единственное, в чём ЕС единодушен