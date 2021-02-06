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NBC: из-за скандального видео городок во Флориде оказался в центре национального спора по поводу ношения масок

Материал представлен в переводе ИноТВ
Во городе Нейплс, штат Флорида, в одном из продуктовых магазинов было снято, как покупатели и продавцы ходят без масок, передаёт NBC. Это видео за короткое время набрало 3 млн просмотров, и сам город оказался в центре национального спора по поводу обязательного ношения масок.

Из-за этого видео, на котором мы в одном из продуктовых магазинов Флориды засняли покупателей и сотрудников без масок, город Нейплс оказался в центре дебатов по поводу ношения масок.

МУЖЧИНА: Забудьте вообще про политику. То, что они там делают, — это неправильно.

Видео из принадлежащего Алфи Оуксу супермаркета Seed to Table собрало в сети уже более 3 миллионов просмотров.

АЛФИ ОУКС, владелец Seed to Table: Вы можете видеть, насколько абсурдно то, что все носили маски, а теперь у нас в стране происходят закрытия (компаний. — ИноТВ). Это небывало абсурдная ситуация!

СЭМ БРОК, журналист NBC News: Если всё это абсурд, то почему мы видим, как больницы переполнены пациентами с COVID-19?

АЛФИ ОУКС: Вы видите это в новостях, но люди, задайтесь вопросом: сколько ваших знакомых умерли строго от одного лишь COVID, не имея при этом никаких сопутствующих заболеваний?

Хотя у многих людей, умерших от COVID, были и другие заболевания, Центры по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что у 92% умерших от коронавируса первопричиной смерти стал COVID-19.

Оукс известен своей консервативной и противоречивой позицией. Его федеральный иск, оспаривающий требование округа к обязательному ношению масок, на днях был отклонён.

Житель Нейплс Кевин Тоблер говорит, что у этой темы есть свои нюансы.

КЕВИН ТОБЛЕР, житель Нейплс: Не хочу, чтобы они говорили мне, что делать. Но в общественных мест, где много людей, ношение маски — это проявление ответственности.

Эксперты соглашаются: маски действительно замедляют распространение.

ЖЕНЩИНА: Люди, несомненно, должны носить маски не только ради себя, но и ради окружающих.

Но невзирая на науку, одна женщина в своём твите пишет, что речь идёт о личном выборе: «Флорида поступает правильно. Американцы должны вернуть себе жизнь и свободу».

Между тем разногласия во Флориде всё ещё остаются в центре национального спора по вопросу общественного здравоохранения.

Сэм Брок, NBC News, Нейплс.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2021 года. 

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