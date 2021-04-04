CNBC: в США пандемия привела к резкому увеличению спроса на услуги психологов

С момента начала пандемии в США резко вырос спрос на услуги психологов, передаёт CNBC. При этом в американской системе здравоохранения обострилась другая серьёзная проблема — нехватка специалистов в этой сфере.

Когда у вас стресс или проблемы со сном, вы можете чувствовать себя одиноким, хотя на самом деле это не так. Почти три четверти психологов, занимающихся тревожными неврозами, заявили о том, что с начала пандемии COVID-19 людей, нуждающихся в подобном лечении, стало больше.



Кроме того, о росте числа пациентов заявили 60 процентов психологов, занимающихся лечением депрессий. Такой же показатель был зафиксирован по расстройствам, связанным со стрессом и с нарушением сна.



МЭРИ АЛВОРД, психолог: Первый приток был связан с тревогой, вызванной тем, что из-за пандемии люди были просто не уверены в своём будущем. А затем, как я думаю, всё переросло в мощное чувство печали.



Существуют десятки приложений для дистанционного онлайн-лечения, среди них BetterHelp, Doctor on Demand, TalkSpace. Последний год они демонстрировали рост. Происходило это на фоне того, как разговоры о психическом здоровье вышли на первый план.



По имеющимся данным, объём глобального рынка услуг в сфере телемедицины к 2026 году, предположительно, будет оцениваться в сумму 312 миллиардов долларов, то есть вырастет почти в четыре раза по сравнению с 2019 годом.



И хотя врачей всё ещё не хватает и для многих людей серьёзнейшим барьером является цена, телемедицина всё же предоставила больше гибкости и обеспечила более широкий доступ к подобным услугам.



ВЭЙЛ РАЙТ, Американская психологическая ассоциация (APA): Телемедицина действительно повышает степень удобства, ведь вы можете провести встречу с врачом у себя дома. Вы не привязаны ни к транспорту, ни к работе дошкольных учреждений. Однако у нас в рамках системы здравоохранения всё ещё есть довольно существенная проблема: отсутствие достаточного количества специалистов для людей, которые в них нуждаются.



КЕЙТ РОДЖЕРС, корреспондент CNBC: И как итог, данные специалисты сами также сталкиваются с переживаниями, вызванными их повышенной востребованностью. По данным APA, 41 процент психологов заявил, что испытывает эмоциональное выгорание. 30 процентов отметили, что они не могут удовлетворить существующий спрос. Доктор Алворд заявила мне, что у них в определённый момент пандемии в списке ожидания было почти 200 человек. Врачей просто не хватает. Шеп.



Кейт Роджерс, благодарю вас.



Дата выхода в эфир 02 апреля 2021 года.