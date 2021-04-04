CNBC: в США пандемия привела к резкому увеличению спроса на услуги психологов

С момента начала пандемии в США резко вырос спрос на услуги психологов, передаёт CNBC. При этом в американской системе здравоохранения обострилась другая серьёзная проблема — нехватка специалистов в этой сфере.
Когда у вас стресс или проблемы со сном, вы можете чувствовать себя одиноким, хотя на самом деле это не так. Почти три четверти психологов, занимающихся тревожными неврозами, заявили о том, что с начала пандемии COVID-19 людей, нуждающихся в подобном лечении, стало больше.
Кроме того, о росте числа пациентов заявили 60 процентов психологов, занимающихся лечением депрессий. Такой же показатель был зафиксирован по расстройствам, связанным со стрессом и с нарушением сна.
МЭРИ АЛВОРД, психолог: Первый приток был связан с тревогой, вызванной тем, что из-за пандемии люди были просто не уверены в своём будущем. А затем, как я думаю, всё переросло в мощное чувство печали.
Существуют десятки приложений для дистанционного онлайн-лечения, среди них BetterHelp, Doctor on Demand, TalkSpace. Последний год они демонстрировали рост. Происходило это на фоне того, как разговоры о психическом здоровье вышли на первый план.
По имеющимся данным, объём глобального рынка услуг в сфере телемедицины к 2026 году, предположительно, будет оцениваться в сумму 312 миллиардов долларов, то есть вырастет почти в четыре раза по сравнению с 2019 годом.
И хотя врачей всё ещё не хватает и для многих людей серьёзнейшим барьером является цена, телемедицина всё же предоставила больше гибкости и обеспечила более широкий доступ к подобным услугам.
ВЭЙЛ РАЙТ, Американская психологическая ассоциация (APA): Телемедицина действительно повышает степень удобства, ведь вы можете провести встречу с врачом у себя дома. Вы не привязаны ни к транспорту, ни к работе дошкольных учреждений. Однако у нас в рамках системы здравоохранения всё ещё есть довольно существенная проблема: отсутствие достаточного количества специалистов для людей, которые в них нуждаются.
КЕЙТ РОДЖЕРС, корреспондент CNBC:И как итог, данные специалисты сами также сталкиваются с переживаниями, вызванными их повышенной востребованностью. По данным APA, 41 процент психологов заявил, что испытывает эмоциональное выгорание. 30 процентов отметили, что они не могут удовлетворить существующий спрос. Доктор Алворд заявила мне, что у них в определённый момент пандемии в списке ожидания было почти 200 человек. Врачей просто не хватает. Шеп.
На станции Малоярославец Калужской области загорелась электричка, пассажиров оперативно вывели из поезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение об инциденте на чемпионате России с участием лыжницы Александры Шимолиной, которую президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе обвинила в использовании формы сборной Норвегии.
В многоэтажном доме на окраине Тбилиси произошёл взрыв газа, в результате которого женщина упала с балкона четвёртого этажа и впоследствии скончалась, сообщает «Рустави 2» со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT требование главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашённой Донецкой народной республики Майю Пирогову.
Украинский лидер Владимир Зеленский 5 апреля посетит Катар с официальным визитом, в ходе которого проведёт переговоры с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром государства Халидом бин Халифой Аль Тани.
В Солнечногорске организована проверка по факту гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян, выпавшего из окна частного дома. Об этом сообщили в подмосковном главке СК.
В Грузии наблюдаются признаки, которые могут означать скорое начало массового распространения коронавирусной инфекции и третьей волны COVID-19, предупредил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.