Times: Китай изучит перспективу строительства на орбите космического корабля длиной 1 км

В рамках нового проекта в течение следующей пятилетки Китай намерен изучать возможность строительства на орбите космического корабля длиной 1 км — по размеру потенциальный аппарат будет в 10 раз больше МКС, сообщает The Times. Как отмечают эксперты, на реализацию столь технически сложного проекта потребуется много времени и новых разработок. Тем не менее, считает газета, план отражает «масштаб космических амбиций КНР».

Китай исследует возможность строительства огромного космического аппарата до километра в длину прямо на орбите, сообщает The Times. Как заявил Государственный фонд естественных наук КНР (NSFC), работа над проектом будет вестись в течение новой, 14-й пятилетки (2021 — 2025). Китайским учёным предстоит придумать, «как из модулей, которые будут доставляться на орбиту с помощью ракет, построить космический корабль, в десять раз превышающий размером Международную космическую станцию (МКС)».

По словам фонда, этот проект представляет «обширный стратегический» взгляд на будущее космических аппаратов, а цель его заключается в «долгосрочном пребывании» на орбите.

Как отмечают китайские государственные СМИ, программа включает в себя исследование «крайне сложных технологий», поскольку для сборки в космосе части для потенциального аппарата должны иметь особую форму и быть предельно лёгкими по весу.

The Times пишет, что китайские космические энтузиасты с воодушевлением восприняли перспективу строительства кораблей в невесомости, поскольку это уже нечто из научной фантастики. Но эксперты предупреждают, что в реальности столь масштабный проект, скорее всего, воплотить получится нескоро. Как заявил газете Global Times бывший научный сотрудник Китайской академии космических технологий Пан Чжихао, «по описанию программы можно сказать, что им предстоит разрешить огромное количество технических трудностей».

По оценкам эксперта, Китай может отправлять в космос детали для сборки на орбите, но строительство космического аппарата длиной 1 км займёт куда больше, чем 12 лет, потребовавшиеся для завершения МКС. Из-за долгого срока строительства основные части потенциального корабля должны быть более прочными и легко заменямыми по сравнению с современными разработками. Кроме того, Пан подчеркнул, что столь большой аппарат должен быть оснащён защитой от космического мусора.

Как бы то ни было, как полагает The Times, проект «отражает масштабы космических амбиций Китая». В этом году Пекин успешно доставил до Марса свой ровер, а ранее стал первой страной, достигшей обратной стороны Луны. На данный момент КНР строит собственную космическую станцию, работа над которой должна завершиться в следующем году. По информации китайских СМИ, страна также совершила прорыв в разработке более мощных ракет, которые позволят отправлять в космос более тяжёлые грузы.