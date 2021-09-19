«Научная фантастика стала реальностью» — CBS News об успешном завершении миссии Inspiration4 с полностью гражданским экипажем

Первая финансируемая частным лицом космическая миссия Inspiration4 завершилась успешным приводнением у побережья Флориды, передаёт CBS News. «Научная фантастика стала реальностью», — так прокомментировал канал окончание полёта этого полностью гражданского экипажа.
Добрый вечер! Адриана Диас завершила свою работу. Я Эррол Барнетт. Добро пожаловать! Мы начинаем этот вечер с исторического возвращения. Первый финансируемый в частном порядке, полностью гражданский экипаж миссии Inspiration4 успешно вернулся сегодня на Землю. Это означает, что научная фантастика стала реальностью.
Компания SpaceX отправила в космос команду любителей, которые летали вокруг нашей планеты, а теперь вернула их обратно в целости и сохранности. Космический корабль приводнился в Атлантическом океане недалеко от побережья Флориды.
Корреспондент CBS News Марк Страссманн следил за происходящим из Космического центра Кеннеди. Добрый вечер, Марк!
МАРК СТРАССМАНН, корреспондент CBS News: Эррол, члены этого экипажа стали самыми успешными туристами в истории освоении космоса. Они приводнились у берегов Флориды, приблизительно в 40 милях от находящейся за моей спиной стартовой площадки, с которой взлетели в среду.
Трёхдневный туристический полёт в космос завершился всплеском воды у берегов Флориды.
ГОЛОС: Inspiration4, от имени SpaceX поздравляю вас с возвращением домой, на Землю!
Inspiration4 — это космическое путешествие, подобных которому не было. На борту — ни одного профессионального астронавта. Само по себе это не в новинку. Однако они облетали Землю на корабле компании SpaceX по 15 раз за сутки.
ДЖАРЕД АЙЗЕКМАН, член экипажа Inspiration4, американский миллиардер: За каждые 90 минут мы осматриваем весь мир.
Этот гражданский экипаж заметно обошёл предыдущих космических туристов с их приключениями. Командир миссии Джаред Айзекман — миллиардер, который и заказал этот полёт.
ДЖАРЕД АЙЗЕКМАН: Огромная роль нашей миссии Inspiration4 — вдохновить людей на то, что можно сделать здесь, в космосе.
Впечатляющий эффект от случившегося отрицать нельзя. Вот член экипажа Крис Семброски делает фотографии из специального купола с совершенно свободным полусферическим обзором. А вот член экипажа Хейли Арсено делает кувырок в условиях невесомости.
ШАН ПРОКТОР, член экипажа Inspiration4: Хейли — чемпионка по кувыркам.
Задолго до этого полёта в космос путешествие Арсено казалось невозможным. На этом видео ей 10 лет и она борется с раком костей. Она — пациентка детской исследовательской больницы святого Иуды в Мемфисе.
19 лет спустя история её жизни послужила одной из целей миссии Inspiration4: для больницы святого Иуды удалось собрать 200 миллионов долларов.
Вот за тем, как она в среду отправлялась в космос, наблюдает шестилетний Мэтью Арп, который сейчас лечится от лейкемии в больнице святого Иуды. Находясь на орбите, экипаж Inspiration4 ответил на вопросы девяти детей — пациентов этой больницы, в том числе от Мэтью.
МЭТЬЮ АРП, пациент больницы святого Иуды: Есть ли на луне коровы?
ШАН ПРОКТОР: Знаешь, надеюсь, они однажды там появятся.
Мать Мэтью, Лесли Арп, заявила нам, что реально важен жизненный путь Хейли Арсено.
ЛЕСЛИ АРП, мать Мэтью: Когда вы сосредотачиваете свои мысли на чём-то, то вы можете это сделать. И она ежедневно это доказывает.
МАРК СТРАССМАНН: В вашей жизни она стала олицетворением столь необходимой вам надежды?
ЛЕСЛИ АРП: Да. Во многом она.
МАРК СТРАССМАНН: В следующем месяце космический корабль «Союз» с двумя россиянами, гражданскими членами экипажа, на борту отправится на МКС. Они будут снимать там кино. Прямо на месте, так что не будет никакой нужды строить декорации. Эррол.
Предложения Счётной палаты по поводу снятия ограничений на использование материнского капитала следует рассматривать внимательно и с осторожностью, заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
Заболевание коронавирусом ослабляет организм, вследствие чего риск заразиться ОРВИ увеличивается, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
Сотрудники белорусских правоохранительных органов установили более 200 авторов негативных комментариев о гибели сотрудника КГБ в Минске, заявил заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.
Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) освятил ракету-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем на борту, сообщает ТАСС.
Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи об избиении фанатов красно-белых в подтрибунном помещении во время матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), ссылаясь на «досье Пандоры», сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский со своими партнёрами якобы владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, базирующихся на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди» заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили полностью отсидит свой тюремный срок и в правительстве не найдётся человека, который его выпустит.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) назвал Соединённые Штаты «крупнейшим налоговым убежищем». Как заявили в организации, штат Южная Дакота при этом «скрывает миллиарды долларов богатства», связанного с ранее обвинёнными в финансовых преступлениях людьми.