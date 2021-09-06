Bild: космическая дружба России и США дала трещину

Раньше даже в самые непростые времена международная космическая станция была гарантом взаимопонимания между США и Россией, пишет Bild. Но за 20 лет на орбите Земли она сильно поизносилась и начала ржаветь. Как и обшивка МКС, космическая дружба двух крупных держав дала трещину, и теперь они подумывают об альтернативах. Похоже, в дальнейшем они пойдут отдельными путями, считает немецкое издание.

Международная космическая станция кружит по орбите Земли вот уже 20 лет, пишет Bild. Всё это время крупные державы, Россия и США, со всей ответственностью поддерживали этот проект, но «сейчас космическая дружба астронавтов с Запада и космонавтов с Востока дала трещину», и в безвоздушном пространстве грозит разразиться новая холодная война, констатирует немецкое издание.

Дело в том, что станция сильно поизносилась и начала ржаветь, объясняет автор статьи. В последнее время происходит всё больше поломок, особенно в российском сегменте. Трещины в обшивке, угрожающие жизни находящихся там людей, проблемы с энергообеспечением. При этом в происходящем стороны обвиняют друг друга. Недавно россияне упрекнули американского астронавта в том, что она специально просверлила дырку в обшивке. Это абсурд, считает издание, ведь от этого пострадали бы все, кто находится на борту МКС.

В свои лучшие годы станция была гарантом взаимопонимания между народами, напоминает Bild. Даже когда отношения между Москвой и Вашингтоном на земле переживали не лучшие времена, в опасной космической среде экипаж МКС оставался сплочённой командой, где каждый мог положиться на другого. Сейчас же сверхдержавы подумывают об альтернативах и, похоже, в дальнейшем собираются идти отдельными путями.

Американцы планируют построить новую станцию на орбите Луны, продолжает издание. Участвовать в проекте под названием Artemis уже согласилось Европейское космическое агентство. В его рамках будут осуществляться посадки на Луну, а также научные исследования. В то же время русские и китайцы собираются создать свою собственную станцию вблизи спутника Земли. К тому же Пекин намеревается построить на орбите Земли «Небесный дворец», аналог МКС, только меньших габаритов.

Впрочем, пока неизвестно, сколько ещё прослужит нынешняя станция. Бывший генеральный директор Европейского космического агентства Ян Вернер считает, что до конца десятилетия, то есть до 2030-го, она всё ещё будет находиться в эксплуатации: «Ведь замену ей так быстро найти не получится. Также космическая станция важна для научных исследований. К тому же это прекрасный инструмент для международного сотрудничества. И будет очень жаль, если всё это закончится».