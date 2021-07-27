Insider: сенатор Уоррен призвала Безоса платить больше налогов после космического полёта
После своего необычного космического полёта миллиардер Джефф Безос стал мишенью для критики. В частности, сенатор Элизабет Уоррен попрекнула его тем, что другие американцы в это же время испытывают серьёзные финансовые трудности. Она заявила, что «самый богатый парень на Земле» может позволить себе отправиться в космос, а при этом больше половины его соотечественников с трудом сводят концы с концами от зарплаты до зарплаты, пишет Insider.
В воскресенье на своей страничке в Twitter Уоррен упомянула о недавнем космическом полёте Безоса и выдвинула предположение, что если он может позволить себе такое, то сможет также и выплачивать в государственную казну больше налогов. В то время как Безос решил устроить себе космическое путешествие, больше половины населения США живёт от зарплаты до зарплаты, подчеркнула Уоррен.
Кроме того, почти 43 млн человек обременены студенческими долгами и расходами на уход за детьми, при этом миллионы остаются без работы, отметила сенатор в Twitter. По мнению Уоррен, Безос вполне может позволить себе активнее участвовать в программах социальной помощи, «чтобы у всех был шанс», пишет Insider.
Как сообщалось ранее в отчёте, который опубликовал информационный портал ProPublica, основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос до 2018 года платил нулевой подоходный налог на протяжении как минимум двух лет. При этом в настоящее время Безос считается «самым богатым человеком в мире», по версии журнала Forbes. Его состояние, по оценкам экспертов, составляет более $209 млрд.
В этом сенсационном отчёте также говорится, что генеральный директор Tesla Илон Маск в 2018 году поступил аналогично, отмечается в статье. Кроме того, в 2019 году журналисты Insider сообщали, что компания Amazon также уплатила нолевой подоходный налог в 2017 и в 2018 годах, отмечает автор.
Принадлежащая миллиардер космическая компания lue Origin успешно завершила свой первый пассажирский космический полёт, запустив Безоса и ещё трёх человек на космическую орбиту, где они на протяжении примерно трёх минут находились в состоянии невесомости, напоминает Insider.
Это событие сенатор Уоррен также использовала для нападок, написав тогда в Twitter, что основатель Amazon «забыл поблагодарить всех трудолюбивых американцев, которые фактически платили налоги, чтобы поддерживать жизнь этой страны, в то время как он и Amazon ничего не платили». При этом представители Amazon пока не отозвались на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию, заключает Insider.
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