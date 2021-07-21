Newsweek о полёте Безоса: поднялся выше Брэнсона и установил рекорд по возрасту астронавтов

В ходе своего полёта в космос бывший гендиректор компании Amazon Джефф Безос достиг высоты в 107 км, обойдя таким образом Ричарда Брэнсона на 21 км, пишет Newsweek. При этом, как отмечает журнал, Безос также установил двойной рекорд, взяв с собой в полёт как самого молодого, так и самого пожилого астронавта в истории человечества.

Бывший генеральный директор компании Amazon Джефф Безос отправился в космос, где достиг высоты в 107 км, обойдя, таким образом, Ричарда Брэнсона на 21 км, пишет Newsweek.

Безос стал уже вторым миллиардером, который отправился в собственное космическое путешествие в этом месяце. Он и его коллеги-астронавты отправились в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin. Ранее этот космический корабль успешно прошёл все испытания, однако люди на нём до этого момента никогда ещё не летали.

Помимо Безоса на борту судна были его брат Марк, 82-летняя пилот Уолли Фанк и 18-летний подросток Оливер Деймон. Последние двое стали самыми пожилыми и самыми молодыми людьми, которые когда-либо были в космосе.

Корабль стартовал в понедельник примерно в 9:13 утра с площадки Blue Origin в техасской пустыне. New Shepard преодолел линию Кармана — границу, за которой начинается космическое пространство, — и поднялся на высоту 107 км.

После благополучного приземления на Землю Безос заявил, что это был «лучший день в его жизни».

Безос отправился в свой полёт всего через девять дней после того, как 70-летний британский миллиардер и владелец конкурирующей компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон также успешно слетал в космос.

«Я мечтал об этом моменте с детства, но, честно говоря, к виду Земли из космоса никак не подготовишься, — отметил Брэнсон после своего путешествия. — Это было просто волшебно».

Несмотря на то, что оба миллиардера отправились в космос с разницей всего в неделю, они настаивают на том, что никакой речи о «космической гонке» и быть не может. «Я много раз говорил об этом, но это действительно не гонка, — подчеркнул Брэнсон. — Мы просто рады, что всё прошло настолько фантастически хорошо. Мы желаем всего наилучшего, как Джеффу, так и людям, которые отправятся туда вместе с ним».