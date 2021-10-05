Space News: с прицелом на внешние угрозы — Космические силы США получат собственный разведцентр

Космические силы США создали группу разведывательного анализа на авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо, сообщает Space News. Отмечается, что это промежуточный шаг на пути к созданию полноценного Центра космической разведки. Администрация Байдена уже одобрила финансирование нового центра, однако одобрения со стороны конгресса пока нет.
Космические силы США создали собственную группу разведывательного анализа, которая будет находиться в воздушно-космическом разведывательном центре (NASIC) на авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо, сообщает Space News.
Как отмечает издание, создание группы является промежуточным шагом на пути к основанию самостоятельного Центра космической разведки, который также будет базироваться в Райт-Паттерсон. Группа будет составлена из специалистов воздушно-космического разведывательного центра, которые впоследствии будут переведены на работу уже в самостоятельный центр.
NASIC является основным источником информации для Минобороны США касательно угроз, относящихся к воздушным и космическим операциям, пишет Space News. Рабочие группы включают в себя как военных, так и гражданских: в их задачи входит анализ космических перспектив и возможностей других стран. Как отмечает издание, Космические силы США пока не имеют средств для создания собственного разведывательного центра. Администрация Байдена выделила на финансирование центра $20 млн, однако бюджет пока не был одобрен конгрессом.
Некоторые конгрессмены, такие как член палаты представителей Майк Тёрнер, высказали беспокойство по поводу того, что Центр космической разведки будет дублировать функции NASIC. В ответ на это в руководстве Космических сил США заявили, что важно иметь разведывательный центр, полностью сфокусированный на космических угрозах.
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