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Hill: Космические силы США вывели на орбиту спутник

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Космические силы США выполнили свою первую миссию с момента создания, пишет The Hill. Как отмечает газета, Вашингтон отправил на околоземную орбиту современный высокочастотный спутник военной связи, призванный обновить американскую космическую группировку.
Hill: Космические силы США вывели на орбиту спутник
Reuters

Космические силы США осуществили свою первую миссию, выведя на орбиту спутник военной связи, пишет The Hill.

Ракета Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) отправила в космос шестой современный высокочастотный спутник (AEHF) с базы ВВС США на мысе Канаверал.

«Поздравляю @ulalaunch с сегодняшним успешным запуском #AEHF6 — это первый запуск КС США в целях национальной безопасности», — написал в своём Twitter командующий космическими операциями генерал Джон Реймонд.

Данная важная миссия состоялась в четверг даже несмотря на вспышку коронавируса, которым заразились не менее 280 американских военнослужащих. При этом пандемия помешала военным учениям, а также внесла хаос в зарубежные операции США.

Предполагается, что AEHF заменят на орбите более старую группировку военных спутников связи системы Milstar. Шестой спутник AEHF — это последний в рамках 15-миллиардной программы, так как ВВС успели отправить в космос предыдущие пять ещё до создания КС.

Данное ведомство стало приоритетом для президента США Дональда Трампа начиная с 2018 года. Космические силы США были созданы в целях защиты американских активов в космосе от таких противников Вашингтона, как Россия и Китай.

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Hill США Северная Америка
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