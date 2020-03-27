Hill: Космические силы США вывели на орбиту спутник

Космические силы США выполнили свою первую миссию с момента создания, пишет The Hill. Как отмечает газета, Вашингтон отправил на околоземную орбиту современный высокочастотный спутник военной связи, призванный обновить американскую космическую группировку.
Космические силы США осуществили свою первую миссию, выведя на орбиту спутник военной связи, пишет The Hill.
Ракета Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) отправила в космос шестой современный высокочастотный спутник (AEHF) с базы ВВС США на мысе Канаверал.
«Поздравляю @ulalaunch с сегодняшним успешным запуском #AEHF6 — это первый запуск КС США в целях национальной безопасности», — написал в своём Twitter командующий космическими операциями генерал Джон Реймонд.
Данная важная миссия состоялась в четверг даже несмотря на вспышку коронавируса, которым заразились не менее 280 американских военнослужащих. При этом пандемия помешала военным учениям, а также внесла хаос в зарубежные операции США.
Предполагается, что AEHF заменят на орбите более старую группировку военных спутников связи системы Milstar. Шестой спутник AEHF — это последний в рамках 15-миллиардной программы, так как ВВС успели отправить в космос предыдущие пять ещё до создания КС.
Данное ведомство стало приоритетом для президента США Дональда Трампа начиная с 2018 года. Космические силы США были созданы в целях защиты американских активов в космосе от таких противников Вашингтона, как Россия и Китай.
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