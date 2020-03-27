Hill: Космические силы США вывели на орбиту спутник

03:00 Эксперт оценил информацию о росте числа заявлений о закрытии банковских вкладов Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев прокомментировал информацию об увеличении числа заявлений от граждан о закрытии банковских вкладов и выдаче наличных денег со счетов после заявления президента России Владимира Путина о введении нового налога.

03:00 В конгрессе США поддержали выделение $2 трлн на поддержку экономики Палата представителей США поддержала законопроект о выделении $2 трлн для стимулирования экономики в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Число погибших от последствий коронавируса в Британии достигло 759 Число погибших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании достигло 759.

03:00 Роган: я не буду работать на UFC 249, вдруг у Хабиба или Тони коронавирус Известный американский комментатор смешанных единоборств Джо Роган заявил, что не будет работать на турнире UFC 249, главным событием которого станет бой между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

03:00 «Локомотив» — болельщикам: сейчас наш главный соперник не на стадионе Московский футбольный клуб «Локомотив» обратился к болельщикам команды в свете ситуации с пандемией коронавируса.

03:00 Захарова назвала срок окончания подачи данных для вывоза в Россию Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что желающим вернуться в Россию гражданам необходимо подать данные о себе в посольства до 14:00 29 марта.

03:00 Щербакова: в фигурном катании всё очень стремительно меняется Двукратная чемпионка России Анна Щербакова высказала мнение о том, как изменилось фигурное катание с тех пор, как она начала им заниматься.

03:00 Собянин попросил граждан всю нерабочую неделю «просидеть дома» Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан не выходить из дома без крайней нужды в нерабочую неделю — с 28 марта по 5 апреля. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой мэра.

03:00 RT планирует подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о «беспристрастности» и о штрафе со стороны Ofcom В RT прокомментировали постановление Высокого суда Лондона отклонить обжалование решения британского медиарегулятора Ofcom о том, что телеканал якобы нарушил принцип «достаточной беспристрастности».

03:00 Минск согласовал с Москвой вывоз белорусов из третьих стран Белоруссия и Россия согласовали алгоритм действий по вывозу белорусских граждан из третьих стран из-за прекращения авиасообщения из России в аэропорты других государств в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Трамп потребовал от General Motors начать производить аппараты ИВЛ Американский президент Дональд Трамп потребовал от General Motors немедленно «открыть по глупости оставленный» в Огайо завод и начать выпускать обещанные аппараты для искусственной вентиляции лёгких.

03:00 В ВОЗ сообщили о более чем 500 тысячах случаев коронавируса в мире В мире выявлено более 500 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

03:00 В Москве скончался четвёртый пациент с коронавирусом В Москве скончался четвёртый пациент с диагностированным коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с COVID-19. Как отмечается, умершая 56-летняя пациентка не имела одного лёгкого после перенесённого онкологического заболевания.

03:00 Баскетболисты «Юты» Гобер и Митчелл выздоровели от коронавируса Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Руди Гобер и защитник Донован Митчелл полностью вылечились от коронавируса.

03:00 Эксперт оценил заявление МВФ о начале рецессии мировой экономики Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов прокомментировал RT заявление главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о том, что мировая экономика вошла в рецессию.

03:00 В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек За сутки в Италии 969 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19, общее число жертв достигло 9134. Об этом пишет Rai24, ссылаясь на данные Департамента гражданской защиты страны.

03:00 Ласицкене считает, что Россия потеряла лёгкую атлетику как спорт высших достижений Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказала мнение о ситуации с лёгкой атлетикой в России.

03:00 Мурашко рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о влиянии климатических факторов на распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Футболист «Сочи» Рами показал фокус с вилкой Французский защитник «Сочи» Адиль Рами продемонстрировал фокус в рамках челленджа «Оставайся дома».

03:00 Главврач Англии самоизолировался с симптомами коронавируса Главный врач Англии Крис Уитти сообщил, что самоизолировался с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Конгресс FIS перенесён из-за коронавируса Конгресс Международной федерации лыжного спорта (FIS) перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

03:00 Помпео объявил о вступлении Северной Македонии в НАТО Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Северная Македония стала членом НАТО. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

03:00 РФС ждёт позиции российских властей и УЕФА в вопросе возобновления чемпионата Российский футбольный союз (РФС) ждёт позиции властей страны и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в вопросе возобновления чемпионата России, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

03:00 В России запустили производство новой тест-системы на коронавирус В России запустили производство новой тест-системы по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

03:00 Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ вывоз россиян Глава россйиского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

03:00 Франция продлила режим самоизоляции до 15 апреля Правительство Франции приняло решение продлить на две недели всеобщий режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

03:00 Мурашко призвал общаться с пожилыми родственниками дистанционно Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал жителей страны общаться с пожилыми родственниками дистанционно.

03:00 Росавиация рассказала о планах по вывозу россиян из Латинской Америки В Росавиации рассказали, что отработка вариантов по вывозу россиян из Бразилии, Чили, Перу и Аргентины находится в стадии завершения.

03:00 В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель Цена на нефть на уровне $25 за баррель неприятная, но это не катастрофа. Об этом в интервью РБК заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

03:00 Банька: WADA не может из-за коронавируса продлить дисквалификации спортсменов Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал ситуацию с действующими дисквалификациями спортсменов в свете отмены соревнований из-за пандемии коронавируса.

03:00 Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии Роскомнадзор потребовал от нескольких интернет-ресурсов удалить фейки о якобы стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с коронавирусной инфекцией.

03:00 Хоккеисты «Авангарда» сыграли в настольный теннис клюшками и коньками Игроки омского клуба «Авангард» сыграли в настольный теннис, используя своё хоккейное снаряжение.

03:00 Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о своём состоянии Писатель Борис Акунин, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, рассказал о своём состоянии.

03:00 МВФ заявил о начале рецессии мировой экономики Мировая экономика вошла в рецессию, которая аналогична той, что была во время финансового кризиса 2008—2009 годов. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

03:00 Кремлёв объявил об открытии штаба по борьбе с коронавирусом Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв объявил об открытии штаба и горячей линии по борьбе с коронавирусом.

03:00 BlaBlaCar приостанавливает работу в России Сервис поиска попутчиков для совместного использования автомобиля BlaBlaCar приостанавливает работу в России в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

03:00 Глава WADA предостерёг спортсменов от использования допинга во время карантина Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька предостерёг спортсменов от использования запрещённых препаратов во время карантина из-за пандемии коронавируса.

03:00 Посол США в Москве призвал россиян и американцев сотрудничать Посол США в России Джон Салливан во время онлайн-обращения призвал американцев и россиян сотрудничать в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

03:00 В ОП оценили запрет на принудительное взыскание долгов за ЖКХ в Москве Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артём Кирьянов прокомментировал в беседе с RT введение в Москве временного запрета на принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ и связи из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Ганус рассказал, что остановка РУСАДА тестирования спортменов связана с вопросами логистики Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал решение организации приостановить тестирование спортсменов на неделю в связи с распространением коронавируса.

03:00 Кремлёв заявил, что боксёров, нарушающих условия карантина, могут исключить из сборной Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил, что боксёры, которые нарушат условия карантина, могут быть исключены из национальной команды.

03:00 Путин одобрил подготовку к строительству газопровода «Сила Сибири — 2» Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером поддержал переход к разработке технико-экономического обоснования работ для газопровода «Сила Сибири — 2».

03:00 У сотрудника «Газпрома» выявили коронавирус В «Газпроме» подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией в компании. Об этом сообщили в управлении информации.

03:00 США планируют организацию чартеров для вывоза американцев из России Посольство США в Москве изучает возможность организации чартерных рейсов для вывоза американских граждан из России.

03:00 В ГИБДД разъяснили отмену штрафа за нарушение срока регистрации машины Отмена штрафов за нарушение регистрации нового автомобиля коснётся только тех, кто купил машину во время особого режима работы подразделений Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

03:00 Олимпийских чемпионов Антюх и Сильнова заподозрили в допинге на основании доклада Макларена Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) заподозрила олимпийских чемпионов бегунью Наталью Антюх и прыгуна в высоту Андрея Сильнова в использовании допинга на основании доклада Ричарда Макларена.

03:00 В Госдуме назвали решение перенести ЕГЭ из-за коронавируса вынужденным Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов прокомментировал в беседе с RT решение Министерства просвещения России перенести сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с коронавирусом.

03:00 Суд по делу Пола Уилана перенесли на 13 апреля Мосгорсуд начнёт рассматривать дело Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже, не 30 марта, а 13 апреля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

03:00 Экономист прокомментировал цену на нефть Brent ниже $25 за баррель Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в разговоре с RT снижение цен на нефть марки Brent ниже $25 за баррель.