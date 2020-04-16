CNBC: американский генерал заявил, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты

Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, пишет CNBC.

Как поясняется в статье, речь идёт об испытании противоспутниковой системы, которая способна уничтожать аппараты, находящиеся на низкой орбите Земли.

«Ещё один пример того, что угрозы для космических систем США и их союзников реальны, серьёзны и продолжают нарастать, — заявил Реймонд. — Это испытание — очередное доказательство того, что лицемерная поддержка Россией предложений по контролю над космическими вооружениями направлена на то, чтобы ограничить возможности Соединённых Штатов в то самое время, когда она сама не намерена останавливать свои программы противокосмических вооружений».

По данным Пентагона, это испытание прошло вскоре после того, как пара российских космических аппаратов подошла близко к американскому спутнику-шпиону. Тогда Реймонд заявил, что российские аппараты продемонстрировали «необычное и тревожное поведение».

Как поясняет издание, противоспутниковые ракеты — это отнюдь не новая технология, но лишь немногие мировые сверхдержавы смогли развить её и доказать свою способность к созданию подобных вооружений.

В прошлом году Индия присоединилась к этой ограниченной группе стран, когда в ходе испытаний смогла уничтожить спутник. Однако подобные испытания, предусматривающие ликвидацию космических аппаратов, могут привести к серьёзным последствиям, поскольку даже крошечные осколки могут представлять угрозу для других спутников, находящихся на орбите, пишет CNBC.