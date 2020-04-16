CNBC: американский генерал заявил, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты

Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд обвинил Россию в проведении испытания противоспутниковой ракеты, сообщает CNBC. По его словам, это очередной пример того, что угрозы для космических систем США и их союзников «реальны и серьёзны».
Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, пишет CNBC.
Как поясняется в статье, речь идёт об испытании противоспутниковой системы, которая способна уничтожать аппараты, находящиеся на низкой орбите Земли.
«Ещё один пример того, что угрозы для космических систем США и их союзников реальны, серьёзны и продолжают нарастать, — заявил Реймонд. — Это испытание — очередное доказательство того, что лицемерная поддержка Россией предложений по контролю над космическими вооружениями направлена на то, чтобы ограничить возможности Соединённых Штатов в то самое время, когда она сама не намерена останавливать свои программы противокосмических вооружений».
По данным Пентагона, это испытание прошло вскоре после того, как пара российских космических аппаратов подошла близко к американскому спутнику-шпиону. Тогда Реймонд заявил, что российские аппараты продемонстрировали «необычное и тревожное поведение».
Как поясняет издание, противоспутниковые ракеты — это отнюдь не новая технология, но лишь немногие мировые сверхдержавы смогли развить её и доказать свою способность к созданию подобных вооружений.
В прошлом году Индия присоединилась к этой ограниченной группе стран, когда в ходе испытаний смогла уничтожить спутник. Однако подобные испытания, предусматривающие ликвидацию космических аппаратов, могут привести к серьёзным последствиям, поскольку даже крошечные осколки могут представлять угрозу для других спутников, находящихся на орбите, пишет CNBC.
Банк России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендует кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать клиентов, даже если срок действия их паспортов истёк.
Более десяти крупных больниц в Башкирии частично или полностью закрыты на карантин из-за пациентов, у которых обнаружили либо подозревают коронавирус, заявил представитель Роспотребнадзора по региону Венер Изикаев.
Побег основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне в «третью страну» в декабре 2017 года был сорван компанией Undercover Global, занимавшейся охраной дипмиссии. Об этом говорится в материале, составленном для агентства Sputnik журналистом Лурдесом Гомесом.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал сообщение о том, что первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США готовы помочь России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции лёгких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство.