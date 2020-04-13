Hill: «угроза благосостоянию США» —Китай нацеливается на американские спутники

Китай развивает программу военного космоса, в рамках которой изучает варианты по выводу из строя американской орбитальной группировки, что угрожает благосостоянию США и всего свободного мира, пишет The Hill. Как отмечает газета, Пекин считает, что в космосе Вашингтон особенно уязвим, так как его банковская система, а также системы коммуникаций во многом зависят именно от спутников.

С учётом того, что совсем недавно большая часть мира пристально следила за Китаем из-за коронавируса, который появился в этой стране, сейчас может быть удачный момент для того, чтобы заняться другой угрозой со стороны этого коммунистического государства: программой военного космоса, которая может ударить по благосостоянию США и остального свободного мира, пишет The Hill.

Китай покончил с карантином в Ухани и теперь занимается трудной работой по возвращению страны в привычную колею. В США, где большая часть населения находится в карантине, миллионы людей заполняют заявления на пособия по безработице, опасаясь, что COVID-19 уже спровоцировал рецессию.

В то время как американцы следят за ситуацией в своей стране и в мире, окончание пандемии может быть идеальным моментом для того, чтобы подумать о том, как будут выглядеть США, если они внезапно останутся без связи, их армия ослепнет, а банковская система рухнет в каменный век. Более того, в рамках своих военных игр Китай уже рассматривал подобные варианты.

Китай и Россия понимают, что нет страны, более зависящей от своих спутников, чем США. Поэтому на протяжении многих лет они искали, какие спутники стоит атаковать, пытались понять, как их вывести из строя или даже как их просто уничтожить. При этом, подчёркивает The Hill, в рамках своей космической программы Пекин уже способен выводить из строя американские спутники в случае необходимости.

Более того, как отмечалось в докладе Государственной комиссии по мониторингу экономических вопросов и вопросов безопасности в отношениях между США и Китаем, Вашингтону может быть трудно помешать Пекину использовать кибер- и электромагнитное оружие против спутников, так как Пекин считает, что США в космосе очень уязвимы.

В ещё одном докладе Разведуправления Министерства обороны США указывалось, что Китай обладает большим преимуществом в плане милитаризации космоса. «Отсюда следует логичный вопрос: зачем им ждать, пока США их догонят»? — задаётся вопросом газета.

Китай — это страна, которая в своём стратегическом планировании оперирует категориями годов и десятилетий, поэтому Пекин уже настраивается на создание лунной военной базы. Китайские лидеры, очевидно, осознают, что человечество будет продолжать стремиться в космос, и, возможно, останется там навсегда. И если такой прорыв произойдёт, китайские военные установят контроль над идеальной «господствующей высотой».

«Поэтому будет логично, если США будут предпринимать меры по защите, чтобы китайские военные не смогли выводить из строя спутники, от которых зависит национальная и экономическая безопасность нашей страны. И если всё вышесказанное кажется притянутым за уши, то вспомните, что всего лишь пару месяцев назад никто из нас не беспокоился насчёт заразного вируса, который посадит весь мир на карантин», — подытоживает The Hill.