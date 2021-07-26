SRF: военная конкуренция между странами превращает космос в новый Дикий Запад

Военная активность мировых держав в космосе возрастает с каждым днём, пишет SRF. По словам главы Космических сил США генерала Джона Рэймонда, международная конкуренция в космосе растёт, что вынуждает Вашингтон к более активному военному вмешательству. Иными словами, космос становится всё менее мирным, отмечает издание: происходящее всё больше напоминает новую военную реальность, в которой космическое пространство станет ещё одним полем военного противостояния.

В 2019 году Дональд Трамп поручил создать военные космические силы США, пишет SRF: это поручение было воплощено в жизнь. Главой Космических сил США стал генерал Джон Рэймонд.

По словам Рэймонда, Космические силы являются «небольшими». Как сообщает издание, в их составе числится 6400 военных и почти столько же гражданских сотрудников. Рэймонд объясняет причину создания Космических сил тем, что человечество всё активнее использует космос и конкуренция в космическом пространстве всё возрастает. Как отмечает SRF, перефразируя слова военного, можно сказать, что космос становится менее мирной средой: выражаясь красочней, космическое пространство превращается в новый Дикий Запад.

Согласно заявлению Рэймонда, Китай и Россия активно работают над тем, чтобы затруднить или же вовсе перекрыть США свободный доступ в космос, пишет издание. Для этого используются инструменты кибервойны, а также спутники-убийцы, способные сбивать с орбиты другие спутники. «США делают ставку на сдерживание, чтобы иметь возможность предотвратить войну в космосе», — приводит издание слова Рэймонда. При этом он не упоминает, что США временами могут сами агрессивно вести себя в космосе.

Сейчас Рэймонд находится в деловой поездке по странам Европы, сообщает SRF. Его цель состоит в том, чтобы убедить союзников по НАТО вносить военный вклад в космосе. Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что космическое пространство теперь также является зоной действия НАТО: это значит, что нападение в космосе на одну из стран альянса будет равносильным нападению на всех остальных.

Свои собственные космические силы недавно создала Франция, сообщает SRF: более того, страна провела первые космические учения. Следом идёт Великобритания. На днях министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр открыла штаб-квартиру будущих немецких космических сил. Происходящее всё больше напоминает не научную фантастику, а новую военную реальность, пишет издание. Теперь всё реже вспоминают Договор о космосе от 1967 года, в котором предписывалось использовать космос лишь в мирных и экономических целях.