Обозреватель The Spectator: новому премьеру придётся разбираться с «заклятыми друзьями» Британии, которые помогают России
В то время как Китай запугивает Тайвань, а Россия «бомбардирует Украину», победитель битвы за премьерский пост, скорее всего, с первого дня на Даунинг-стрит столкнётся с испытанием своей решимости. Куда менее понятно, как будущий премьер будет решать сложную проблему «заклятых друзей» Британии. Как поясняет автор, речь тут идёт о тех странах, которые говорят тёплые слова о Западе, но которым не всегда можно доверять.
Украинский конфликт выявил раскол лояльности у нескольких стран, в том числе у Индии и Турции, которые утверждают, что являются друзьями Великобритании.
«Когда нам нужно было, чтобы эти страны заняли позицию, они либо отказывались помочь, либо работали над тем, чтобы вести в отношении нас подрывную деятельность, либо — что ещё хуже — активно помогали нашим врагам», — сетует автор.
И нигде это не было более очевидным, чем в Персидском заливе. Несмотря на множество мнимых союзников Великобритании в регионе, только Катар и Кувейт выразили твёрдую поддержку территориальной целостности Украины.
Когда британский премьер Борис Джонсон и президент США Джо Байден обратились к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману за помощью в значительном увеличении добычи нефти после того, как из-за ввода российских войск на Украину цена на «чёрное золото» взлетела выше 100$ за баррель, то они оба получили отказ.
Схожая ситуация сложилась и с Объединёнными Арабскими Эмиратами, которые в феврале воздержались от осуждения России в Совбезе ООН. И это вряд ли стало неожиданностью, поскольку уже в течение некоторого время было ясно, что ОАЭ —это один из ключевых помощников путинской России, говорится в статье.
Турция, несмотря на продажу боевых беспилотников Украине, выступает против присоединения к режиму западных санкций. Более того, в мае она заблокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Индия также может быть виновна в подобном двурушничестве, отмечает автор. Королевский объединённый институт оборонных исследований предупредил, что российская военная машина в настоящее время опирается на сложнейшие западные технологии, которые находятся под жёстким экспортным контролем. В этой организации также заявили, что российская разведка использует Индию как один из основных маршрутов контрабанды такого оборудования.
«Независимо от того, возглавит ли Великобританию в сентябре Трасс или Сунак, новому премьер-министру придётся двигаться по этому сложному минному полю из скомпрометировавших себя союзников и друзей, которые чем-то напоминают врагов. Также предстоит решить, на какие страны можно рассчитывать, а кому доверять нельзя, и насколько напряжёнными могут быть отношения с нашими «заклятыми друзьями», чтобы последние не помогали нашим врагам», — подытоживает свою статью Дэмиен Филлипс.
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