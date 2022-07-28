Biznes Alert: угля на всех не хватит — полякам надо молиться, чтобы зима не была суровой

Снижение спроса на газ и уголь — только это может несколько спасти поляков предстоящей зимой, уверен польский эксперт Михал Граматика. В беседе с Biznes Alert он призывает правительство не лгать, а открыто признать, что физически Польша будет не в состоянии удовлетворить спрос на уголь, ведь его негде взять. А если ещё Россия решит перекрыть газ в Европу, тогда ситуация будет и вовсе драматической.

«Правительство лжёт», — так в беседе с Biznes Alert оценивает действия польских властей экс-глава Enea Centrum и бывший вице-президент Tauron Polska Energia Михал Граматика. «Вся политика вокруг энергетического кризиса основана на лжи. Они лгут, когда говорят, что у нас достаточно угля. Они лгут, уверяя, что газа хватит, если Россия остановит поставки в Германию. Они лгут, говоря, что виновны в кризисе Германия и её зависимость от российского газа. Весь польский энергетический кризис — это прямое следствие плохих решений, принятых правительством партии «Право и справедливость», — объясняет он.

В интервью эксперт указывает на ошибки польских властей: они остановили развитие в стране ветровой энергетики и не сделали ничего в плане морской энергетики. По его словам, вся польская энергетика зависит от российского угля. Польша не сделала совершенно ничего, чтобы стимулировать увеличение доли возобновляемых источников энергии, более того, правительство поддалось крупным энергетическим корпорациям и ввело очень невыгодные для потребителей правила. У эксперта также нет сомнений в том, что Польша выступает сторонником ядерной энергии, потому что построить систему, основанную только на возобновляемых источниках энергии, просто невозможно.

На вопрос, что поляки должны сделать, чтобы ограничить последствия энергетического кризиса, он ответил следующее: «У нас нет другого выбора, кроме как начать экономить энергию. Единственный фактор, который может нас спасти, — это снижение спроса на газ и уголь. Как со стороны экономики, так и со стороны отдельных покупателей. Должен быть разработан и реализован чёткий план этих сбережений. Необходимо определить, какую помощь мы можем получить от других стран ЕС».

Но прежде всего правительство должно сказать людям правду, что оно физически не в состоянии удовлетворить спрос на уголь зимой. «У нас будет нехватка в размере 3—5 миллионов тонн, потому что их негде взять и никак не привезти», — констатирует он.

Михал Граматика также видит серьёзную угрозу в случае, если Россия решит перекрыть кран с газом в Европу, прежде всего в Германию, ведь тогда Польша не сможет закупать газ как у неё, так и у Словакии. «Пока Европа импортирует российский газ, ситуация не драматична, но она такой станет, когда импорт прекратится… Вообще-то, надо молиться, чтобы зима была мягкой…», — призывает он.

Если, однако, молитвы не будут услышаны, то в суровую зимнюю пору полякам неизбежно предстоит столкнуться со сложной ситуацией. От нехватки угля больше всего пострадают малые котельные. Они могут разориться, потому что, во-первых, уголь им будет не по карману, а во-вторых, им негде будет его купить, поэтому в такой ситуации даже планируемые субсидии со стороны государства особо не помогут.