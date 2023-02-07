Wanted in Rome Оригинал

Wanted In Rome: итальянцы против — на фестивале в Сан-Ремо не покажут видеообращение Зеленского

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Организаторам знаменитого музыкального фестиваля в Сан-Ремо придётся заменить видео с Зеленским на письмо, пишет Wanted In Rome. Новость о том, что украинский президент хочет обратиться к зрителям фестиваля по видеосвязи, вызвала шквал критики в Италии, и организаторам пришлось пойти на попятную.
Wanted In Rome: итальянцы против — на фестивале в Сан-Ремо не покажут видеообращение Зеленского
AP
Президент Украины Владимир Зеленский намеревался обратиться к зрителям знаменитого музыкального фестиваля в итальянском Сан-Ремо по видеосвязи. Однако это предложение вызвало шквал критики со стороны итальянцев и многих итальянских политиков, пишет итальянское издание Wanted In Rome. Так что от этой идеи организаторы отказались.
 
В итоге украинский президент обратится к публике с письмом, которое ведущий фестиваля прочитает в заключительный вечер. Сам фестиваль продлится с 7 по 11 февраля.
 

Как отмечает издание, ведущий фестиваля Амадеус расценил идею с чтением письма Зеленского «очень романтичной». Он отметил, что организаторы лишь попросили, чтобы оно было заранее переведено на итальянский язык. 

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источник
Wanted in Rome Италия Европа
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