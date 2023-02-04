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BFM TV: Франция и Италия предоставят Украине систему ПВО Mamba

Материал представлен в переводе ИноТВ
Франция и Германия объявили о поставке на Украину системы противовоздушной обороны Mamba, сообщает BFM TV. Как отмечает телеканал, это ещё одно напоминание президенту Владимиру Путину о том, что западные страны единым фронтом поддерживают Киев.

УЛИСС ГОССЕ, обозреватель международных новостей BFM TV: Да, Франция и Италия действительно объявили о том, что мы предчувствовали уже несколько дней, то есть о поставке систем противовоздушной обороны «земля — воздух». Это очень важно. Конечно, речь идёт о системах Mamba. Важно потому, что они помогут Украине укрепить оборону для отражения атак беспилотников и ракетных обстрелов со стороны России. Важно также то, что это совместное франко-итальянское объявление, так что это способ действовать сообща, который напоминает о единстве Европы. С начала конфликта прошёл почти год, и в то время как Франция и Италия объявили о поставках нового оружия на Украину, сегодня в Киеве собрались европейские представители во главе с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы провести довольно необычный саммит. Необычный, потому что вся Еврокомиссия приехала в Киев на встречу с Зеленским, чтобы вновь заявить о своей поддержке. Параллельно с этим США также объявили сегодня о (выделении Украине. — ИноТВ) дополнительной помощи в размере двух миллиардов долларов.

Таким образом, в то время как все задаются вопросом, что произойдёт в годовщину, 24 февраля, в то время как Путин сам говорит, что об отступлении речи не идёт, и делает отсылку на борьбу Сталина с Гитлером в 1941 году, в это время очень важно одновременно напомнить о единстве Европы, поддержке Зеленского со стороны США и Европы, потому что если в ближайшие недели или месяцы Россия начнёт крупное наступление, необходимо напомнить Владимиру Путину: что бы ни случилось, Украину будут поддерживать единым фронтом. Это действительно важное напоминание, в военном плане, как вы знаете, мы перешли от ракет к танкам и системам противовоздушной обороны, через несколько месяцев, возможно, перейдём к самолётам. Так что мы видим, что эта эскалация конфликта снова призвана напомнить Путину о том, что даже если его решительность можно назвать это упрямством в отношении Украины неизменна, то у европейских стран и других союзников Украины оно также совершенно неизменно. 
 
Дата выхода в эфир 03 февраля 2023 года.
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BFM TV Франция Европа
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