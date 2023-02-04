BFM TV: Франция и Италия предоставят Украине систему ПВО Mamba
УЛИСС ГОССЕ, обозреватель международных новостей BFM TV: Да, Франция и Италия действительно объявили о том, что мы предчувствовали уже несколько дней, то есть о поставке систем противовоздушной обороны «земля — воздух». Это очень важно. Конечно, речь идёт о системах Mamba. Важно потому, что они помогут Украине укрепить оборону для отражения атак беспилотников и ракетных обстрелов со стороны России. Важно также то, что это совместное франко-итальянское объявление, так что это способ действовать сообща, который напоминает о единстве Европы. С начала конфликта прошёл почти год, и в то время как Франция и Италия объявили о поставках нового оружия на Украину, сегодня в Киеве собрались европейские представители во главе с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы провести довольно необычный саммит. Необычный, потому что вся Еврокомиссия приехала в Киев на встречу с Зеленским, чтобы вновь заявить о своей поддержке. Параллельно с этим США также объявили сегодня о (выделении Украине. — ИноТВ) дополнительной помощи в размере двух миллиардов долларов.
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