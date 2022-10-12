Il Giornale: итальянский доброволец упрекнул западные СМИ в замалчивании обстрелов Донбасса

Итальянец, который называет себя Спартак, уже восемь лет сражается в Донбассе. Он рассказал корреспонденту газеты Il Giornale, что борется за идеи, которые ему близки, а также упрекнул западных журналистов за однобокое освещение конфликта: они говорят только то, что им рассказывают украинцы, однако молчат об обстрелах Донецка.

Прошло восемь лет, как Спартак, как он сам себя называет, покинул родной городок в провинции Брешии, где работал плотником, и присоединился к пророссийским ополченцам в Донецке. Как он рассказал в интервью IlGiornale, он какое-то время служил в Италии в воздушно-десантных, а потом в горнострелковых войсках, но покинул Европу, потому что хотел бороться за идеи, которые были ему близки.

«Хотел чувствовать себя свободнее. И здесь я нашёл то, что искал. Я женился, у меня двое детей. Я продолжаю бороться», — рассказал мужчина журналистам.

Он также упрекнул представителей прессы за однобокое освещение конфликта.

«Туда, где мы находимся, недалеко от центра Донецка, десять дней назад прилетел снаряд. Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Зеленскому. Вы в Европе про это даже не говорили. Пишете только то, что вам рассказывают украинцы. Я сражаюсь за то, чтобы положить этому конец. Я больше не хочу видеть смерти, которые игнорируют. И хочу, чтобы наступил мир», — отметил он.

По его словам, не стоит верить информации в европейских СМИ о том, что российская армия якобы близка к поражению.

«Зная русских и их менталитет, не думаю, что они вот так легко сдадутся. Пока в боях участвуют солдаты, которых отправили сюда в феврале. Украинская армия постоянно обновляется, её ряды пополняют новобранцы, прошедшие подготовку НАТО, её снабжают техникой и оружием, ваши спецслужбы дают ей инструкции. Я уже не говорю о тысячах контрактников, которых выдают за добровольцев. Эти участвуют в последних наступлениях. Как только россияне решат воевать всерьёз, их ждёт много сюрпризов», — отметил военный.