Il Giornale: итальянский доброволец упрекнул западные СМИ в замалчивании обстрелов Донбасса
Прошло восемь лет, как Спартак, как он сам себя называет, покинул родной городок в провинции Брешии, где работал плотником, и присоединился к пророссийским ополченцам в Донецке. Как он рассказал в интервью IlGiornale, он какое-то время служил в Италии в воздушно-десантных, а потом в горнострелковых войсках, но покинул Европу, потому что хотел бороться за идеи, которые были ему близки.
«Хотел чувствовать себя свободнее. И здесь я нашёл то, что искал. Я женился, у меня двое детей. Я продолжаю бороться», — рассказал мужчина журналистам.
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