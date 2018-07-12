Британский дипломат: Трамп неправ — Германия вовсе не «заложница России»

Громкое заявление Дональда Трампа на саммите НАТО о том, что Германия является «заложницей» России по экономическим причинам, не соответствует действительности, поскольку Ангела Меркель всегда жёстко выступала против России по актуальным вопросам, заявил в интервью CNBC экс-посол Великобритании в США Найджел Шайнуолд. По мысли дипломата, громкие высказывания вполне в духе Трампа, поскольку он «играет по другим правилам».

СЭР НАЙДЖЕЛ ШАЙНУОЛД, бывший посол Великобритании в США: Ещё несколько лет назад я бы не ожидал, что услышу подобное, но президент Трамп играет по другим правилам. Думаю, в Европе большинство и не ждало, что он просто приедет и сделает обычные для таких прибытий заявления — по-моему, большинство сделало «поправку на ветер» на случай таких высказываний.

Правда же состоит в том, что Германия — никакая не заложница России. Ангела Меркель отнюдь не поддерживает с президентом Путиным более тесные отношения, чем прочие, — она проявляла и проявляет чрезвычайную твёрдость по актуальным вопросам, будь то Крым, действия России в Грузии пару лет назад или же российские операции в Европе и в США.

Именно по этому критерию и надо оценивать других — по тому, вольна ли страна предъявить России вопросы, когда Россия на мировой арене делает нечто такое, что неблагоприятно для нас. И, на мой взгляд, Германия в этом смысле — наш союзник, и притом надёжный.

Мне кажется, если разобраться во всём, что наговорил президент Трамп за минувший месяц в преддверии саммита, — там, конечно, много внимания уделялось двухпроцентному целевому показателю по расходам (на оборону. — ИноТВ), но в более широком смысле была также и очень жёсткая критика в адрес союзников по вопросам торговли. А сегодня утром опять был дан залп на тему связи экономик Германии и России через экспорт газа. Получается, Трамп забрасывает в один и тот же котёл много разных тем. Вам не кажется, что это выйдет ему боком?

СЭР НАЙДЖЕЛ ШАЙНУОЛД: Мне кажется, что президенту и сотрудникам его администрации надо понять для себя, какова их цель. Во всех этих заявлениях, разумеется, есть доля правды. Европейским союзникам действительно нужно больше внимания уделять собственной обороне. Великобритания уже многие годы за это выступает, поскольку мы всегда были в группе стран, где соответствующие расходы превышают два процента, и сделали огромный вклад в операции в Афганистане и на других театрах военных действий, где проявляло активность НАТО.

Впрочем, вся соль здесь в том, какова суть вопроса. Президент США всё это делает для того, чтобы укрепить НАТО, он воспринимает альянс в качестве ценного для Америки актива в современном мире — или же он пытается подорвать основы НАТО, чтобы заработать политические очки? Что из этого верно, я сказать не могу и надеюсь, что к концу саммита Трамп решит, что донёс суть своих слов до союзников.

Но в конечном итоге он хочет реформировать НАТО, чтобы мы вместе двигались в правильном направлении. А это подразумевает, в частности, снижение давления на нас самих и оказание давления на Россию и других потенциальных противников.



Конечно, начало было очень язвительным. Как сказал мой коллега, уже гремит канонада. Предстоит двухдневный саммит, и мы не знаем, чего ждать. Но, опять-таки, как это подготавливает почву для встречи президента с Терезой Мэй в пятницу?



СЭР НАЙДЖЕЛ ШАЙНУОЛД: Думаю, это очень… Вы совершенно правы. Думаю, фоном для визита в Соединённое Королевство послужат события на (саммите. — ИноТВ) НАТО. И если на (саммите. — ИноТВ) НАТО повторится то, что было несколько лет назад* на саммите G7, когда всё кончилось конфронтацией и язвительностью, это будет не тот фон, которого бы мы хотели для его первого визита в Великобританию. Надеюсь, что этого не произойдёт.



Но, как бы то ни было, когда президент прибудет в Соединённое Королевство, важно, чтобы он многое понял в американо-британских отношениях. Нужно, чтобы он понял, что они обоюдны, что торговые и инвестиционные отношения имеют значение, как и отношения в сфере безопасности, которые полезны Америке и американцам. Отношения Америки с её большими союзниками и торговыми партнёрами в Европе — это не игра с нулевой суммой.



Дата выхода в эфир 11 июля 2018 года.

* Так сказано в оригинале. Скорее всего имеется в виду июньский саммит G-7 в Канаде, на котором произошёл раскол и который Трамп покинул, не подписав итоговый документ (прим. ИноТВ).