Британский дипломат: Трамп неправ — Германия вовсе не «заложница России»
Впрочем, вся соль здесь в том, какова суть вопроса. Президент США всё это делает для того, чтобы укрепить НАТО, он воспринимает альянс в качестве ценного для Америки актива в современном мире — или же он пытается подорвать основы НАТО, чтобы заработать политические очки? Что из этого верно, я сказать не могу и надеюсь, что к концу саммита Трамп решит, что донёс суть своих слов до союзников.
Но в конечном итоге он хочет реформировать НАТО, чтобы мы вместе двигались в правильном направлении. А это подразумевает, в частности, снижение давления на нас самих и оказание давления на Россию и других потенциальных противников.
Конечно, начало было очень язвительным. Как сказал мой коллега, уже гремит канонада. Предстоит двухдневный саммит, и мы не знаем, чего ждать. Но, опять-таки, как это подготавливает почву для встречи президента с Терезой Мэй в пятницу?
СЭР НАЙДЖЕЛ ШАЙНУОЛД: Думаю, это очень… Вы совершенно правы. Думаю, фоном для визита в Соединённое Королевство послужат события на (саммите. — ИноТВ) НАТО. И если на (саммите. — ИноТВ) НАТО повторится то, что было несколько лет назад* на саммите G7, когда всё кончилось конфронтацией и язвительностью, это будет не тот фон, которого бы мы хотели для его первого визита в Великобританию. Надеюсь, что этого не произойдёт.
Но, как бы то ни было, когда президент прибудет в Соединённое Королевство, важно, чтобы он многое понял в американо-британских отношениях. Нужно, чтобы он понял, что они обоюдны, что торговые и инвестиционные отношения имеют значение, как и отношения в сфере безопасности, которые полезны Америке и американцам. Отношения Америки с её большими союзниками и торговыми партнёрами в Европе — это не игра с нулевой суммой.
Дата выхода в эфир 11 июля 2018 года.
* Так сказано в оригинале. Скорее всего имеется в виду июньский саммит G-7 в Канаде, на котором произошёл раскол и который Трамп покинул, не подписав итоговый документ (прим. ИноТВ).
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