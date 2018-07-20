Политнавигатор: экс-командующий ВМС Украины призвал заминировать Азовское море для защиты от России

Бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук призвал установить минные заграждения в Азовском море для «предотвращения потерь» от деятельности России. Гайдук пояснил в интервью, что из-за прозрачности и небольшой глубины Азовского моря применение классических морских мин там ограничено, поэтому необходимо использовать комбинированные инженерные заграждения вместе с противодесантными минами, пишет «Политнавигатор».

Чтобы корабли российского «агрессора» не смогли добраться до украинских берегов, в Азовском море необходимо установить минные заграждения. Об этом заявил в радиоэфире экс-командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, сообщает «Политнавигатор».

По мнению вице-адмирала, необходимо проложить по дну моря «взрывные и неразрывные ограждения», чтобы предотвратить «потери» от деятельности российских военных кораблей и обезопасить Украину от возможной высадки российского десанта. «Что касается мин, для Азовского моря это не характерно в связи с глубинами. Максимальная глубина там 14 метров, и в связи с прозрачностью воды и прочим классические морские мины имеют ограничение по применению. Но в то же время формирование взрывных (с противодесантными минами) и невзрывных инженерных заграждений — реальный шаг к предотвращению потерь», — цитирует «Политнавигатор» заявление Гайдука.

В ответ на замечание ведущего о том, что в таком случае Украина может сама себя заблокировать, вице-адмирал пояснил, что все создаваемые минные поля необходимо будет нанести на карты. «Есть такое понятие, как «фарватер военный контролируемый» — то есть все эти минные поля и инженерные заграждения наносятся на карты, и осуществляется проводка караванов судов по этим фарватерам. Это один из путей ограничения манёвров и решение данного вопроса», — считает экс-командующий ВМС Украины.