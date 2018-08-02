Daily Express в шоке от заявления Лаврова об осведомлённости Москвы о военных планах США
Выступая на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", глава МИД России Сергей Лавров сделал «шокирующее заявление» о том, что Москва располагает информацией о военных планах США и других стран в её отношении, передаёт Daily Express.
«Наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении России военными и США, и других западных стран, - эта обеспеченность такой информацией гарантированна», — отметил Лавров.
Кроме того, Лавров почеркнул, что Россия продолжает обеспечивать свою обороноспособность, сохраняя военное присутствие в мире.
«Что бы ни происходило в мире, наша безопасность как государства, безопасность наших граждан, наш суверенитет будут надежнейшим образом защищены, это неоднократно подтверждал президент Путин, и я вас заверяю, что это основывается на реальных, материальных переменах, которые происходят в нашей стране и в нашей армии», — приводит слова министра газета.
Как отмечает издание, эти заявления звучат в «решающий момент» для отношений России и США — после того, как двусторонние связи пережили «труднейший период» со времён окончания холодной войны.
Как напоминает издание, российско-американские отношения существенно осложнились после введения американских санкций в отношении России и начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении вмешательства России в американские выборы 2016 года. Тем не менее, по словам Владимира Путина внутриполитические конфликты в США не нарушат контактов между двумя странами.
Однако несмотря на попытки обоих лидеров преодолеть основные разногласия, США и Россия всё ещё «расходятся во взглядах» в отношении территориальных конфликтов в Европе, а также в отношении Сирии, где обе страны проводят военные кампании, подчёркивает Daily Express.