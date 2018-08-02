Daily Express в шоке от заявления Лаврова об осведомлённости Москвы о военных планах США

Сергей Лавров сделал «шокирующее заявление» об осведомлённости Москвы в отношении военных планов США и других стран на её счёт, сообщает Daily Express. Эти заявления звучат в решающий момент для российско-американских отношений, когда две страны пытаются преодолеть крупнейший кризис со времён окончания холодной войны, подчёркивает издание.

Выступая на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", глава МИД России Сергей Лавров сделал «шокирующее заявление» о том, что Москва располагает информацией о военных планах США и других стран в её отношении, передаёт Daily Express.

«Наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении России военными и США, и других западных стран, - эта обеспеченность такой информацией гарантированна», — отметил Лавров.

Кроме того, Лавров почеркнул, что Россия продолжает обеспечивать свою обороноспособность, сохраняя военное присутствие в мире.

«Что бы ни происходило в мире, наша безопасность как государства, безопасность наших граждан, наш суверенитет будут надежнейшим образом защищены, это неоднократно подтверждал президент Путин, и я вас заверяю, что это основывается на реальных, материальных переменах, которые происходят в нашей стране и в нашей армии», — приводит слова министра газета.

Как отмечает издание, эти заявления звучат в «решающий момент» для отношений России и США — после того, как двусторонние связи пережили «труднейший период» со времён окончания холодной войны.

Как напоминает издание, российско-американские отношения существенно осложнились после введения американских санкций в отношении России и начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении вмешательства России в американские выборы 2016 года. Тем не менее, по словам Владимира Путина внутриполитические конфликты в США не нарушат контактов между двумя странами.

Однако несмотря на попытки обоих лидеров преодолеть основные разногласия, США и Россия всё ещё «расходятся во взглядах» в отношении территориальных конфликтов в Европе, а также в отношении Сирии, где обе страны проводят военные кампании, подчёркивает Daily Express.