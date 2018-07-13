La Croix: перед встречей с Трампом Путин разыграл карту скромности и сдержанности

Владимир Путин не посетил ни одной игры мундиаля, за исключением матча открытия, пишет La Croix, но при этом принимал у себя мировых лидеров. Как отмечает издание, таким образом российский лидер готовил почву для более важной встречи — саммита с Дональдом Трампом, который должен пройти в Хельсинки.

«Его мундиаль завершится апофеозом», — пишет журналист La Croix Бенжамен Кенель. Российская сборная, конечно, не будет играть в финале, но вместе с Путиным на трибуне во время матча, который посмотрит максимальное количество людей, появится Эммануэль Макрон. А затем Путин отправится в Хельсинки на свои первые переговоры с Дональдом Трампом. «Так что и речи нет об изоляции России и её президента из-за международной напряжённости и критики», — делает вывод журналист.

Неожиданные победы российских футболистов, а также почти единодушные комплименты иностранных гостей в отношении этого чемпионата мира, организация которого считается чуть ли не лучшей за всю историю, укрепили страну, привыкшую к изоляции, отмечает автор статьи. И этот успех, по его словам, позволил изменить имидж России. «Владимира Путина подозревают в том, что он использует мундиаль как инструмент «мягкой силы», а он разыграл карту скромности и сдержанности». Российский президент ни разу не появился на стадионе после матча открытия: ни чтобы посмотреть на игру сборной, ни чтобы встретиться с главами стран, которые приезжали поддержать свою команду.

А перед саммитом с Трампом Путин увеличил свою дипломатическую активность, отмечается в статье. Он принял многих лидеров в Кремле или «на своей даче» — в загородной резиденции. Последним из них стал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, с которым они обсуждали Сирию — этот вопрос станет ключевым на встрече в Хельсинки.

В свою очередь, в день матча открытия Путин был окружён 17 главами государств, вот только в основном это был круг из его давних друзей из ближнего зарубежья. С тех пор российский президент устроил мини-саммиты со многими коллегами, приезжавшими на чемпионат мира: из Сенегала, Португалии, Южной Кореи, и даже с посланником северокорейского лидера. «Очень скрытно Россия готовит действительно невиданную встречу между двумя Кореями в сентябре во Владивостоке», — пишет автор статьи. Этот вопрос он, вероятно, лично обсуждал с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а также по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

По телефону Путин постоянно общается и с украинским президентом Петром Порошенко, отмечает автор статьи. Встреча в Хельсинки на украинском вопросе может и забуксовать, но Путин и Порошенко продвигаются в своих переговорах по обмену пленными.

«Путину этот чемпионат мира дал возможность показать за рубежом другую Россию, а также продолжить свою дипломатию в совершенно ином виде. Для него это очень ценно!» — приводит издание слова директора Франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьена.

Когда поддержать свои команды приехали президент Франции и король Бельгии, Путина на трибуне не было — как будто он хотел напомнить, что он хозяин и дирижёр мундиаля, но при этом остаётся над схваткой, полагает журналист. Тем более что впереди у Путина гораздо более решающая встреча с Дональдом Трампом, напоминает La Croix.