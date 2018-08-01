Figaro: на пути российско-американского сближения всё ещё немало препятствий

Несмотря на анонсированные Дональдом Трампом в 2019 году встречи с Владимиром Путиным, неизвестно помогут ли они добиться сближения двух стран, отмечает обозреватель Figaro Рено Жирар. Главными препятствиями на пути этого сближения автор считает несоответствие положения, занимаемого президентами России и США в собственных странах, и российско-украинский конфликт, продолжающий отравлять российско-американские отношения.

Как напоминает обозреватель Le Figaro Рено Жирар, 27 июля Дональд Трамп объявил о намерении принять Владимира Путина в Вашингтоне в начале 2019 года, а позже — посетить Москву. Однако приведут ли эти участившиеся контакты между Россией и к сближению двух стран, задаётся вопросом автор.

Сам Дональд Трамп выступал за подобное сближение с тех пор, как впервые начал высказывать свою точку зрения о внешней политике Соединённых Штатов — то есть, более 30 лет назад. В глазах американского лидера, главным стратегическим конкурентом США является Китай, и для его сдерживания необходимо не дать России «упасть в его объятья» и образовать стратегический союз с Пекином, направленный против Америки, поясняет автор статьи.

По мнению журналиста, в области внешней политики Дональд Трамп отказался от доктрины неоконсерватизма, предписывающей «экспортировать американскую демократию и права человека всем и каждому», — если понадобится, силой — и выбрал путь «реализма». «Вот почему он хочет установить хорошие отношения с Россией вопреки всему», — уверен обозреватель Le Figaro. Однако, как отмечает Жирар, успех этой миссии далеко не очевиден, учитывая серьёзность препятствий, стоящих на пути сближения двух стран.

Первым из таких препятствий автор называет «несоответствие поведения» Дональда Трампа и Владимира Путина. Если глава Кремля «всеми средствами» защищает российские интересы, то президент США, как показал встреча в Хельсинки, «кажется совершенно неспособным публично выразить малейшее несогласие с Путиным». В Вашингтоне, где воспоминания о холодной войне всё ещё живы, поведение главы Белого дома на встрече с российским президентом вызвало «бурю негодования», заставив сенаторов и высших чиновников занять ещё более жёсткую позицию по отношению к России. «Что не способствовало укреплению доверия русских к американцам», — отмечает обозреватель.

Кроме того, если в Америке нет единства мнений по поводу России, ЕС и НАТО — позиции Белого дома, Пентагона, Госдепартамента и конгресса отличаются друг от друга, то в России «Путин проводит дипломатию именно так, как он хочет».

Другим препятствием для сближения Жирар считает «проблемную аннексию Крыма» Россией. Как отмечает автор статьи, заявление, сделанное госсекретарём США Майком Помпео 25 июля 2018 года в отношении Крыма, «странным образом» напоминало заявление, сделанное Соединёнными Штатами в 1940 году в отношении аннексированных Советским Союзом стран Балтии. США, по словам Помпео, никогда не признают аннексию Крыма и запретят своим дипломатам находиться там.

«Такие дипломатические заявления удобны, поскольку позволяют размахивать ими или забывать, от случая к случаю, в зависимости от обстоятельств и собеседников», — отмечает автор. Как заявление 1940 года не помешало США стать союзником России во Второй мировой войне, так заявление Помпео само по себе не сможет стать непреодолимым препятствием для российско-американского сближения. Однако ждать изменения позиции Соединённых Штатов по крымскому вопросу не стоит, полагает Жерар. «Американские дипломаты не простят Путину несоблюдения договорённостей, заключённых его предшественником Ельциным, о территориальной целостности Украины», уверен автор.

Несмотря на то, что Крым кажется исторически российским со времён Екатерины II, а экономика Украины незначительна в масштабе Европы, российско-украинский конфликт продолжает отравлять российско-американские отношения и «может помешать им взяться за решение гораздо более важных геополитических вопросов», — заключает обозреватель Le Figaro.