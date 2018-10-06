France Info: «Тинтин в Кении» — в сети посмеялись над колониальным шлемом Меланьи Трамп

Белый колониальный шлем, в котором Меланья Трамп отправилась на сафари в Кении, вызвал волну насмешек и критики со стороны интернет-пользователей, сообщает France Info. Многие сочли традиционный атрибут колонизаторов и работорговцев неуместным в африканской стране. Как напоминает издание, это уже не первый случай, когда наряд первой леди США вызывает полемику в обществе.

Пребывание Меланьи Трамп в Кении в рамках «сольного турне» по Африке ознаменовалось волной критики и насмешек, сообщает France Info. Причиной стал её наряд, а точнее — белый колониальный шлем, в котором первая леди США отправилась на сафари по национальному парку Найроби.

Как напоминает издание, подобные шлемы — существовавшие в гардеробах исключительно колонизаторов, хозяев плантаций и рабовладельцев — являются наследием колониальной эпохи и воспринимаются сегодня как «символ доминирования».

«Это всё равно, что появиться на собрании афро-американских производителей хлопка в форме солдата Конфедерации. Исторический контекст имеет значение» , — написал по этому поводу в Twitter профессор африканской истории Мэтт Каротенуто.

В ходе своего визита в Кению Меланья Трамп также посетила Фонд охраны дикой природы Девида Шелдрика, в котором покормила из бутылочки слонёнка. Кроме того, супруга Дональда Трампа совершила поездку в детский дом. «Слоны, сиротки и даже колониальный шлем — тройное попадание Меланьи Трамп по стереотипам», — добавил Каротенуто.

Журналист французского телеканала Europe 1, в свою очередь, прокомментировал фото Меланьи в шлеме словами: «Тинтин Трамп в Кении», вспомнив героя-путешественника из французских комиксов.

Tintine Trump au Kenya pic.twitter.com/d9Q9u9ridm — Xavier Yvon (@xavieryvon) 6 октября 2018 г.

Другой интернет-пользователь в шутку предположил, как мог бы выглядеть разговор Меланьи Трамп с сотрудником её администрации:

«Меланья: Что бы мне надеть во время моей поездки по Африке, чтобы отдать дань уважения культуре и истории принимающей стороны?

Сотрудник администрации: Колониальный Шлем. Определённо колониальный шлем».

Как отмечает издание, очередной «модный промах» супруги американского президента заставляет вспомнить о полемике, которую вызвал другой её наряд в июне этого года. Тогда первая леди США прибыла с визитом в центр содержания детей мигрантов на границе с Мексикой в куртке, надпись на обороте которой гласила: «Мне правда всё равно, а вам?».